Πέθανε ο Αντριάνο Γκολντσμιντ, ο άνθρωπος που έκανε το τζιν μόδα

Ο Ιταλός designer και επιχειρηματίας Αντριάνο Γκολντσμιντ, μια από τις πιο καθοριστικές μορφές στην ιστορία του denim, πέθανε την Κυριακή στην Ιταλία σε ηλικία 82 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Το όνομά του συνδέθηκε με brands όπως τα Diesel, Replay, AG, Goldsign και Gap 1969, αλλά και με τη μεταμόρφωση του τζιν σε σύμβολο μόδας.

Ο Αντριάνο Γκολντσμιντ δεν σχεδίασε απλώς τζιν. Ηταν από τους ανθρώπους που άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο το βλέπει η μόδα. Το πήρε από τον κόσμο του χρηστικού ρούχου και το έφερε στο κέντρο της επιθυμίας, του design και αργότερα της premium αγοράς. Δεν είναι τυχαίο ότι για δεκαετίες τον αποκαλούσαν “νονό του denim”.

Η denim συλλογή που υπέγραψε ο Adriano Goldschmied για την OVS έφερε τη δική του αντίληψη για το καθημερινό τζιν σε μια νέα γενιά καταναλωτών.

Η διαδρομή του ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 στην Ιταλία, όταν άρχισε να πουλά εισαγόμενα τζιν σε νεανικό κοινό που αναζητούσε κάτι διαφορετικό. Πολύ γρήγορα κατάλαβε ότι το denim μπορούσε να γίνει κάτι πολύ περισσότερο από μια καθημερινή στολή. Το 1974 ίδρυσε το Daily Blue, μια ετικέτα που έφερε νέες γραμμές, χρώματα και μια νέα λογική στην αγορά: το τζιν μπορούσε πια να σταθεί ως designer προϊόν.

Από εκεί και πέρα, το όνομά του συνδέθηκε με μερικά από τα πιο επιδραστικά κεφάλαια στην ιστορία του denim. Συμμετείχε στη δημιουργία ή την ανάπτυξη εταιρειών όπως οι Diesel, Replay, AG Adriano Goldschmied και Goldsign, ενώ αργότερα συνεργάστηκε και με το Gap 1969. Το 1981 ίδρυσε το Genious Group, ένα δημιουργικό σχήμα που βοήθησε νέους σχεδιαστές να αναδειχθούν και επηρέασε βαθιά τη σύγχρονη κουλτούρα του τζιν.

Η επιρροή του δεν περιορίστηκε στο στιλ και στην αγορά. Από νωρίς μίλησε για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της βιομηχανίας, πολύ πριν η βιωσιμότητα γίνει κεντρικό ζητούμενο στη μόδα. Στις δεκαετίες που ακολούθησαν επένδυσε σε πιο υπεύθυνες πρακτικές παραγωγής, σε νέες ίνες, σε καθαρότερες τεχνικές βαφής και φινιρίσματος και σε συνεργασίες που έδειχναν μια πιο συνειδητή κατεύθυνση για το μέλλον του denim.

Μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του παρέμενε ενεργός, παρών σε διεθνείς εκθέσεις και ανοιχτός σε νέες συνεργασίες. Ηταν επίσης γνωστός για τη γενναιοδωρία του απέναντι σε φοιτητές, designers και ανθρώπους της αγοράς που ζητούσαν τη γνώμη ή τη βοήθειά του. Για πολλούς, αυτή η διάθεση να μοιράζεται εμπειρία και χρόνο ήταν εξίσου σημαντική με τα brands που βοήθησε να χτιστούν.

Ο Αντριάνο Γκολντσμιντ αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Μικαέλα και τις κόρες τους, Σάρα, Μάρτα και Γκλέντα. Αφήνει και κάτι ακόμη: έναν διαφορετικό τρόπο να βλέπουμε το τζιν, όχι ως απλό ύφασμα, αλλά ως κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας της μόδας.