Πέθανε ο Άλαν Γκρίνσπαν, σε ηλικία 100 ετών

Ο Άλαν Γκρίνσπαν, που χαρακτηρίστηκε ο σημαντικότερος πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve) όταν αποσύρθηκε το 2006, πέθανε σήμερα (22/6) σε ηλικία 100 ετών.

Ο Γκρίνσπαν, ο επιδραστικός οικονομολόγος που βρέθηκε στο τιμόνι της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής στη διάρκεια των πέντε θητειών του ως προέδρου της Fed υπό τέσσερις Αμερικανούς πρόεδρους και κέρδισε το προσωνύμιο «Μαέστρο», κατέληξε από επιπλοκές της νόσου Πάρκινσον, όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του, Αντρέα Μίτσελ, μιλώντας στο NBC News.

Ο Γκρίνσπαν διορίστηκε στην προεδρία της Fed το 1987 από τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν και κράτησε τη θέση αυτή έως το 2006. Η θητεία του ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη –τέσσερις μήνες μικρότερη από αυτή του Γουίλιαμ Μακ Τσέσνι Μάρτιν, που προήδρευσε της Fed από το 1951 έως το 1970. Ως πρόεδρος της Fed - μια θέση που έχει χαρακτηριστεί η δεύτερη σημαντικότερη μετά την προεδρία - προήδρευσε κατά την μεγαλύτερη περίοδο οικονομικής ανάπτυξης στις ΗΠΑ σε μία γενιά.

Ο άνθρωπος που μετέτρεψε τις αινιγματικές δηλώσεις σε μέσο νομισματικής επιρροής κατάφερε να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στις χρηματοπιστωτικές αγορές και συνεργαστεί το ίδιο καλά με Ρεπουμπλικάνους όσο και Δημοκρατικούς προέδρους.

Γεννήθηκε στις 6 Μαρτίου 1926 στη Νέα Υόρκη. Δείχνοντας κλίση για τα μαθηματικά από νεαρή ηλικία, φοίτησε επίσης σε μουσική σχολή. Αλλά γρήγορα επέλεξε να ακολουθήσει καριέρα στα χρηματοοικονομικά. Διορισμένος από τον Ρόναλντ Ρέιγκαν στο τιμόνι της Fed το 1987, διαδεχόμενος τον Πολ Βόλκερ, ο Γκρίνσπαν, έχοντας λίγες μόνο εβδομάδες στη θέση αυτή, αντιμετώπισε ένα από τα μεγαλύτερα κραχ της χρηματιστηριακής αγοράς στην ιστορία, την περίφημη «Μαύρη Δευτέρα» της 19ης Οκτωβρίου 1987. Η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά έχασε περισσότερο από 20% σε μία μόνο ημέρα. Μέσω της ταχείας αντίδρασής του, κατά την οποία η Fed διοχέτευσε τεράστιες ποσότητες ρευστότητας για να διασφαλίσει την αναχρηματοδότηση των τραπεζών, βγήκε νικητής από αυτό το βάπτισμα του πυρός.

Όταν αποχώρησε από την κεντρική τράπεζα το 2006, έγραψε τα απομνημονεύματά του με τίτλο "The Age of Turbulence", έχοντας ζήσει στη διάρκεια της θητείας του δύο υφέσεις, ένα χρηματιστηριακό κραχ, μια χρηματοπιστωτική κρίση στην Ασία (1997), χωρίς να λαμβάνει υπόψιν κανείς τις επιθέσεις του 2001. Αλλά όταν ξέσπασε στις ΗΠΑ η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, πολλοί τον επέκριναν για το ότι είχε ενθαρρύνει την απορρύθμιση και είχε διατηρήσει τα επιτόκια χαμηλά παρά τη φούσκα στην αγορά ακινήτων που τροφοδοτήθηκε από τα ενυπόθηκα δάνεια υψηλού κινδύνου. Έκπληκτος, θα δήλωνε το 2008 ενώπιον του Κογκρέσου για την κρίση που οδήγησε στη βαθύτερη ύφεση από τη δεκαετία του 1930: «Ναι, βρήκα ένα ελάττωμα…αλλά αυτό με έχει ταράξει πολύ».

Ακολουθούν μερικά γεγονότα για τον Γκρίνσπαν:

Ο Γκρίνσπαν πριν ασχοληθεί με τα οικονομικά σπούδασε κλαρινέτο για δύο χρόνια στο Juilliard School της Νέας Υόρκης και έπαιζε σαξόφωνο σε μπάντα.

Με την Αντρέα Μίτσελ ήταν ζευγάρι για 12 χρόνια πριν παντρευτούν το 1997.

Ήταν γνωστός για τα υπονοούμενα που χρησιμοποιούσε και κάποτε δήλωσε «Νομίζω θα πρέπει να σας προειδοποιήσω, εάν αποδειχθεί ότι είμαι ιδιαίτερα ξεκάθαρος, τότε μάλλον παρανοήσατε τι είπα».

Η μπανιέρα του ήταν σαν το δεύτερό του γραφείο. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι στη διάρκεια του πρωινού του μπάνιου, που κάποιες φορές διαρκούσε δύο ώρες, ήταν που είχε τις καλύτερες ιδέες του, ενώ χρησιμοποιούσε τον χρόνο που πέρναγε στη μπανιέρα για να διαβάσει μελέτες και να γράφει λόγους.

Μετά την αποχώρησή του από τη Federal Reserve, η Penguin Press πλήρωσε 8,5 εκατ. δολάρια για τα απομνημονεύματά του, που τότε ήταν η δεύτερη υψηλότερη προκαταβολή που είχε καταβληθεί για μη λογοτεχνικό βιβλίο.

Κατά την τελευταία του χρονιά στη Fed, ο Γκρίνσπαν λάμβανε μισθό περίπου 180.000 δολαρίων.

Με πληροφορίες από NBC News, CNBC, BBC