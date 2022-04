Πέθανε η Τζόρνταν, είδωλο της πανκ σκηνής

Η Τζόρνταν, κατά κόσμο Πάμελα Ρουκ, θρύλος της πανκ σκηνής, πέθανε σε ηλικία 66 ετών.

Όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά της η Ρουκ «πέθανε ειρηνικά σε απόσταση αναπνοής από τη θάλασσα στην πατρίδα της, το Σίφορντ, στο Ανατολικό Σάσεξ, παρέα με την αγαπημένη της οικογένειά της στις 21:00» το βράδυ της Κυριακής.

«Η Τζόρνταν άφησε το στίγμα της σε αυτόν τον πλανήτη, είτε ως «Βασίλισσα του Πανκ», είτε για την κτηνιατρική της δουλειά και τις αμέτρητες βραβευμένες γάτες της», ανέφερε η οικογένεια σε δήλωσή της. «Έζησε τη ζωή στο έπακρο και ήταν αληθινή με τον εαυτό της και τους άλλους σε όλη της τη ζωή. Την εμπιστεύονταν απόλυτα και τη σέβονταν όλοι όσοι τη γνώριζαν.

«Ήταν πραγματικά ένα ευλογημένο άτομο. Δεν ήθελε καμία εικασία σχετικά με το θάνατό της και ευχήθηκε να μάθει ο κόσμος ότι μετά από μια σύντομη περίοδο ασθένειας, υπέκυψε σε μια σχετικά σπάνια μορφή καρκίνου, γνωστή ως χολαγγειοκαρκίνωμα.

»Η Τζόρνταν ήταν μια υπέροχη γυναίκα και θα τη θυμόμαστε για αμέτρητες δεκαετίες», πρόσθεσε η οικογένειά της.

Ως μοντέλο συνεργάστηκε με τη Vivienne Westwood και βοήθησε στη δημιουργία του W10 London punk look μαζί με τους Johnny Rotten, Soo Catwoman και Siouxsie Sioux.

Βρέθηκε σε πολλές πρώιμες συναυλίες των Sex Pistols και εμφανίστηκε στο The Great Rock & Roll Swindle του Julien Temple, στη σκηνή με τους Sex Pistols κατά την πρώτη τους ζωντανή τηλεοπτική εμφάνιση του «Anarchy In The UK» τον Αύγουστο του 1976.

Αργότερα, στη δεκαετία του '70, ήταν μάνατζερ των Adam & The Ants και έκανε τα φωνητικά στο κομμάτι «Lou», που γράφτηκε για τον Lou Reed.

Αποχώρησε από το γκρουπ το 1978 και συνέχισε ως μάνατζερ του Wide Boy Awake τη δεκαετία του 1980.

Έγινε κτηνίατρος νοσοκόμα και ξεκίνησε να εκτρέφει γάτες από τη Βιρμανία.

Στην επερχόμενη τηλεοπτική σειρά του Ντάνι Μπόιλ για τους Sex Pistolσ την Τζόρνταν θα υποδυθεί η Maisie Williams.

Με πληροφορίες του NME