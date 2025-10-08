Πέθανε η Τζόαν Κένεντι, πρώην σύζυγος του γερουσιαστή Τεντ Κένεντι

Η Τζόαν Μπ. Κένεντι, πρώην σύζυγος του Αμερικανού γερουσιαστή Έντουαρντ (Τεντ) Κένεντι, πέθανε την Τετάρτη σε ηλικία 89 ετών. Η ζωή της σημαδεύτηκε από οικογενειακές τραγωδίες, τη δύσκολη σχέση με τον σύζυγό της και τη δική της μακροχρόνια μάχη με τον αλκοολισμό και τα προβλήματα ψυχικής υγείας.

Πριν τον γάμο της με τον Τεντ Κένεντι το 1958, η Τζόαν Μπένετ υπήρξε μοντέλο και κλασικά εκπαιδευμένη πιανίστα. Η δεκαετία που ακολούθησε άλλαξε ριζικά τη ζωή της: ο Τζον Φ. Κένεντι, αδελφός του συζύγου της, εξελέγη πρόεδρος των ΗΠΑ το 1960 και δολοφονήθηκε τρία χρόνια αργότερα, ενώ ο Ρόμπερτ Κένεντι (επίσης αδελφός του Τεντ) δολοφονήθηκε το 1968, κατά την προεκλογική του εκστρατεία για την προεδρία.

Ο Τεντ Κένεντι εξελέγη γερουσιαστής και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο επιδραστικές πολιτικές μορφές της αμερικανικής νομοθεσίας, αν και η καριέρα του σκιάστηκε από το σκάνδαλο του 1969 στο νησί Chappaquiddick, όταν το αυτοκίνητό του έπεσε από γέφυρα, προκαλώντας τον θάνατο της 28χρονης Μέρι Τζο Κοπέκνε.

Η προσωπική ζωή και η αποστασιοποίηση από τον Τεντ Κένεντι

Η Τζόαν Κένεντι απέκτησε τρία παιδιά με τον σύζυγό της, αλλά υπέστη και πολλαπλές αποβολές, μεταξύ αυτών μία λίγο μετά το δυστύχημα του Chappaquiddick. Παρέμεινε στο πλευρό του Τεντ κατά τη διάρκεια του σκανδάλου, όμως η αποξένωσή τους έγινε εμφανής προς τα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Κατά την προεκλογική εκστρατεία του Κένεντι για το χρίσμα των Δημοκρατικών το 1980, το κοινό είχε ήδη αντιληφθεί τη ρήξη. Ένα χαρακτηριστικό αυτοκόλλητο της εποχής έγραφε: “Vote for Jimmy Carter, Free Joan Kennedy” (“Ψηφίστε Τζίμι Κάρτερ, απελευθερώστε την Τζόαν Κένεντι”).

Η μουσική παρέμεινε σταθερό στοιχείο της ζωής της. Η Τζόαν συνόδευε με το πιάνο προεκλογικές εκδηλώσεις του συζύγου της και, μετά το διαζύγιο, περιόδευε με ορχήστρες σε όλο τον κόσμο. Συχνά μιλούσε για τη σημασία της τέχνης και της μουσικής εκπαίδευσης, συνδυάζοντας την καλλιτεχνική της δραστηριότητα με κοινωνικά μηνύματα.

Ήταν, επίσης, από τις πρώτες γυναίκες στις ΗΠΑ που μίλησαν ανοιχτά για τις προσωπικές τους μάχες με τον αλκοολισμό και την κατάθλιψη.

«Θαυμάζω πάντα τη μητέρα μου για τον τρόπο που αντιμετώπισε τις δυσκολίες της με χάρη, θάρρος και ειλικρίνεια», ανέφερε ο γιος της Τεντ Κένεντι Τζούνιορ σε δήλωσή του. Ο Πάτρικ Κένεντι, πρώην βουλευτής του Ρόουντ Άιλαντ, τη χαρακτήρισε «παράδειγμα για εκατομμύρια ανθρώπους με προβλήματα ψυχικής υγείας».

Με πληροφορίες από Associated Press