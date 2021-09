Πέθανε η τραγουδίστρια Σάρα Ντας- Μέλος των Labelle, γνωστές από το «Lady Marmalade»

Η τραγουδίστρια Σάρα Ντας, μέλος των Labelle που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία με το «Lady Marmalade», πέθανε σε ηλικία 76 ετών.

Δεν έχουν ανακοινωθεί τα αίτια θανάτου της, αν και σύμφωνα με δημοσιεύματα είχε πει στην οικογένειά της ότι δεν ένιωθε καλά τις τελευταίες ημέρες.

Η Πάτι Λαμπέλ, που δημιούργησε το συγκρότημα δήλωσε συντετριμμένη και περιέγραψε την Ντας ως μία «απίστευτα ταλαντούχα, όμορφη και τρυφερή ψυχή που ευλόγησε τη δική μου ζωή και τις ζωές τόσων άλλων με περισσότερους τρόπους από όσους θα μπορούσα να πω. Πάντα υπολόγιζα ότι με πρόσεχε».

Η Ντας και η Λαμπέλ εμφανίστηκαν μαζί επί σκηνής το προηγούμενο σαββατοκύριακο και η εκλιπούσα είχε αναρτήσει σχετικό βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram.

Η Σάρα Ντας γεννήθηκε στο Τρέντον του Νιου Τζέρσεϊ το 1945, κόρη πάστορα και νοσοκόμας και σε νεαρή ηλικία μετακόμισε στη Φιλαδέλφεια. Ένωσε τις δυνάμεις της με την Πάτι Λαμπέλ, την Νόνα Χέντριξ και την Σίντι Μπέρντσονγκ και δημιούργησαν τις Bluebelles, που στη συνέχεια μετονομάστηκαν σε Patti LaBelle and the Bluebelles.

Έκαναν το ντεμπούτο τους το 1962 με το «I Sold My Heart to the Junkman» που μπήκε στο αμερικανικό Top 20. Το 1967 η Μπέρντσονγκ αποχώρησε και εντάχθηκε στις Supremes και οι τρεις συνέχισαν ως Labelle.

Η μεγάλη επιτυχία τους ήρθε με το «Lady Marmalade», το 1974, το οποίο έφτασε στο Νο1 του US Billboard. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο η επανεκτέλεση από τις All Saints το 1998 όσο και εκείνη από τις Κριστίνα Αγκιλέρα, Pink, Lil’Kim και Mya, για το σάουντρακ της ταινίας «Moulin Rouge» το 2001, έφτασαν επίσης στο Νο1.

Όταν διαλύθηκαν οι Labelle το 1976, η Ντας έκανε σόλο καριέρα και μεταξύ άλλων συμμετείχε στο άλμπουμ «Steel Wheels» που κυκλοφόρησαν οι Rolling Stones το 1989.