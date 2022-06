Πέθανε η τραγουδίστρια Julee Cruise, η στενή συνεργάτιδα του Ντέιβιντ Λιντς

Πέθανε σε ηλικία 65 ετών η τραγουδίστρια και στενή συνεργάτιδα του Ντέιβιντ Λιντς, Julee Cruise.

Ο σύζυγός της, Edward Grinnan, έγραψε σε ανάρτησή στο Facebook: «Έφυγε από αυτό το βασίλειο με τους δικούς της όρους. Χωρίς να έχει μετανιώσει για κάτι. Ήσυχη. Έπαιξα το (το τραγούδι των B-52) Roam κατά τη διάρκεια της μετάβασής της. Τώρα θα ταξιδεύει για πάντα. Αναπαύσου εν ειρήνη αγάπη μου.»

Το 2018, είχε ανακοινώσει ότι είχε διαγνωστεί με λύκο και μίλησε για χρόνιους πόνους.

Το πιο γνωστό τραγούδι της Cruise ήταν το Falling, ορχηστρικό κομμάτι, γραμμένο από τον Angelo Badalamenti, που χρησιμοποιήθηκε ως θέμα στο Twin Peaks. Το τραγούδι έκανε το ντεμπούτο του το 1990.

Ο Λιντς έγραψε στίχους για τη φωνητική εκδοχή της Cruise, που έφτασε στο Νο 7 στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου, έγινε επιτυχία σε όλη την Ευρώπη και βρέθηκε στην κορυφή του Αυστραλιανού single chart.

Γεννημένη στην Αϊόβα το 1956, οι συνεργασίες της με τον Λιντς ξεκίνησαν το 1986 για την ταινία του Blue Velvet. Το 1990, εμφανίστηκε ως χαρακτήρας που ονομάζεται The Dreamself of the Heartbroken Woman στην avant garde θεατρική παραγωγή του Λιντς, Industrial Symphony No 1, μαζί με τους Νίκολας Κέιτζ και Λόρα Ντερν.

«Τεχνικά αυτή η μουσική είναι τόσο εκλεπτυσμένη, που αποτελεί πρόκληση και μόνο που το τραγουδάς», είχε πει το 1990. «Αλλά την ίδια στιγμή, μου επιτρέπει να είμαι πιο δραματική, πιο ψυχωτική από ό,τι αν τραγουδούσα απλώς «Ω, bay, bay» στο μικρόφωνο.

Ορισμένα πράγματα δεν μπορείς να τα παρακάνεις, ενώ τραγουδάς. Σε αυτό, μπορώ να το παρακάνω και να ξεφύγω.».

Εμφανίστηκε επίσης ως χαρακτήρας στο Twin Peaks, τραγουδώντας στο μπαρ της πόλης και στο spin-off της ταινίας Twin Peaks: Fire Walk With Me. Η Cruise επέστρεψε στην τρίτη σεζόν, στο Twin Peaks: The Return, το 2017.

Το 2018, είπε για τη συνεργασία τους πως «Είναι σαν να είμαι η μικρή του αδερφή: δεν σου αρέσει ο μεγαλύτερος αδερφός σου να σου λέει τι να κάνεις. Ο Ντέιβιντ είναι τρελός. Μπορεί να έχει αυτές τις εκρήξεις μερικές φορές. Και τον έχετε δει ποτέ να χάνει την ψυχραιμία του; Ο καθένας μπορεί να φαίνεται αστείος όταν θυμώνει. Αλλα τον αγαπω.»

Μια άλλη υψηλού προφίλ κινηματογραφική συνεργασία ήρθε το 1991, όταν η Cruise διασκεύασε το Summer Kisses, Winter Tears του Έλβις Πρίσλεϊ για το soundtrack του Βιμ Βέντερς, Until the End of the World.

Κυκλοφορούσε άλμπουμ σποραδικά: το The Voice of Love το 1993 – τρία από τα τραγούδια του ακούγονται στο Twin Peaks: Fire Walk With Me – μετά το The Art of Being a Girl το 2002 και το My Secret Life το 2011. Έκανε επίσης περιοδεία ως μέλος των B-52 κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, ενώ έκανε guest εμφανίσεις δίπλα στον Pharrell Williams.

Mε πληροφορίες του Guardian