Πέθανε η σεφ και τηλεοπτική σταρ Anne Burrell

Η Anne Burrell, η σεφ με το χαρακτηριστικό ξανθό χτένισμα και την εκρηκτική παρουσία στην κουζίνα που κατέκτησε το κοινό του Food Network, πέθανε την Τρίτη στο Μπρούκλιν σε ηλικία 55 ετών.

Η οικογένειά της ανακοίνωσε τον θάνατό της με επίσημη δήλωση, χωρίς να αναφέρει την αιτία.

Η Burrell ξεχώρισε όχι μόνο για το δυναμικό της στυλ, αλλά και για την ξεχωριστή προσωπικότητα που την καθιέρωσε ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες Ιταλοαμερικανίδες σεφ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πριν εμφανιστεί στην τηλεόραση, εργάστηκε επί σειρά ετών σε κορυφαία ιταλικά εστιατόρια της Νέας Υόρκης, όπως τα Savoy Restaurant και Felidia Ristorante.

Η καριέρα της στο Food Network ξεκίνησε ως βοηθός του φημισμένου - και αμφιλεγόμενου - σεφ Mario Batali στο Iron Chef America. Ωστόσο, η ίδια σύντομα ξεχώρισε με το αδιαπραγμάτευτο στυλ της, που οδήγησε το δίκτυο να της προσφέρει τη δική της εκπομπή. Το Secrets of a Restaurant Chef έκανε πρεμιέρα το 2008 και διήρκεσε εννέα σεζόν. Η Burrell παρέμεινε για χρόνια ένα από τα πιο δημοφιλή πρόσωπα του δικτύου, παρουσιάζοντας την επιτυχημένη εκπομπή Worst Cooks in America και συμμετέχοντας σε εκπομπές όπως Chopped και Food Network Star.

Σε ανακοίνωσή του, το Food Network ανέφερε: «Η Anne ήταν ένα αξιοσημείωτο άτομο και μαγειρικό ταλέντο – δίδασκε, διαγωνιζόταν και πάντα μοιραζόταν τη σημασία του φαγητού στη ζωή της και τη χαρά που μπορεί να φέρει ένα νόστιμο γεύμα».

Μαζί με τον επιχειρηματικό της συνεργάτη, Phil Casaceli, διηύθυνε και το εστιατόριο Phil & Anne’s Good Time Lounge στο Μπρούκλιν, το οποίο περιέγραφε ως "funky, cool και homely". Το εστιατόριο έκλεισε το 2018, λιγότερο από έναν χρόνο μετά την έναρξή του.

Η Anne W. Burrell γεννήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 1969 στην Cazenovia της Πολιτείας της Νέας Υόρκης. Εμπνευσμένη από τη Julia Child, ακολούθησε τις γαστρονομικές της φιλοδοξίες στην Ιταλία, όπου σπούδασε στο Ιταλικό Ινστιτούτο Μαγειρικής για Ξένους. Επιστρέφοντας στις ΗΠΑ το 1998, προσελήφθη στο Felidia Ristorante, όπου γνώρισε την εμβληματική Lidia Bastianich.

Η Claudette Zepeda, σεφ και πρώην διαγωνιζόμενη μαζί της στην εκπομπή House of Knives του 2025, αναφέρθηκε στη Burrell ως γυναίκα που χρειάστηκε να βγει «από τη σκιά του κ. Batali» για να χτίσει τη δική της διαδρομή. «Το να βγει ως δικό της ανθρώπινο ον και δικό της αυτόνομο ανταγωνιστή ήταν μια τεράστια στιγμή για εκείνη», δήλωσε. «Όλοι απλώς συνδύασαν αυτά τα δύο και υπέθεσαν ότι υπήρχε εφησυχασμός. Το να πρέπει να βγει από αυτόν τον κόσμο και να χαράξει το δικό της μονοπάτι ως δικό της άτομο - ως Anne Burrell - δεν ήταν εύκολο γι’ αυτήν».

Η μετάβαση αυτή κάθε άλλο παρά απαρατήρητη έμεινε από συναδέλφους και συνεργάτες της, που περιέγραφαν την ένταση και την αποφασιστικότητα που τη διέκρινε. «Ήταν το πιο ανταγωνιστικό άτομο που υπήρξε ποτέ», είπε ο σεφ και παρουσιαστής Scott Conant, ο οποίος συνεργάστηκε μαζί της στο Worst Cooks in America. «Την νίκησα στο Worst Cooks μία φορά για ένα ειδικό αφιέρωμα. Η ομάδα μου νίκησε την ομάδα της. Δεν μου μιλούσε για τρεις μήνες μετά από αυτό, ήταν τόσο θυμωμένη».

Το αδιάλλακτο πνεύμα της όμως ενέπνευσε πολλούς ανερχόμενους μάγειρες. «Δεν ζητούσε συγγνώμη και όριζε τον εαυτό της και έλεγε την ιστορία της μέσα από το φαγητό», είπε ο κ. Conant.

Η Anne Burrell παντρεύτηκε το 2021 τον Stuart Claxton, στέλεχος μάρκετινγκ. Εκτός από τον σύζυγό της, αφήνει πίσω τη μητέρα της, Marlene Burrell, τη μικρότερη αδερφή της, Jane Burrell-Uzcategui, και τον θετό γιο της, Javier Claxton.

Συγγραφέας δύο βιβλίων μαγειρικής που έγιναν best sellers, η Burrell άφησε το αποτύπωμά της και στον εκδοτικό χώρο. Το πρώτο, Cook Like a Rock Star: 125 Recipes, Lessons, and Culinary Secrets, και το δεύτερο, Own Your Kitchen: Recipes to Inspire & Empower, αποτύπωσαν τη μαγειρική της φιλοσοφία με τον δικό της αυθεντικό τρόπο.

Η food stylist και συνεργάτιδά της Suzanne Lenzer, η οποία εργάστηκε μαζί της και στα δύο βιβλία, τη θυμάται ως προσωπικότητα με «δυνατή φωνή» και ακόμη πιο έντονες απόψεις. «Μισούσε το πιπέρι», θυμάται η Lenzer. «Έλεγε ότι ήταν ένα μπαχαρικό σαν το χρένο. Γιατί να βάλεις πιπέρι σε όλα;». Παρόλα αυτά, έκανε εξαίρεση για την καρμπονάρα. «Δεν της άρεσε καν στην καρμπονάρα», πρόσθεσε, «αλλά ήξερε ότι έπρεπε να είναι εκεί μέσα, επειδή είναι παραδοσιακό».

Με πληροφορίες από The New York Times