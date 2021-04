Πέθανε η πρωταγωνίστρια του Peaky Blinders, Helen McCrory

Η Helen McCrory, η πρωταγωνίστρια που έπαιξε την Narcissa Malfoy στο franchise «Χάρι Πότερ» και την Polly Gray στο «Peaky Blinders», πέθανε στα 52 της χρόνια, όπως ανακοίνωσε ο σύζυγός της Damian Lewis.

«Είμαι στη δυσάρεστη θέση να ανακοινώσω ότι μετά από μια ηρωική μάχη με τον καρκίνο, η όμορφη και δυνατή γυναίκα, η Helen McCrory, πέθανε ήσυχα στο σπίτι, περιτριγυρισμένη από ένα κύμα αγάπης από φίλους και συγγενείς.

»Πέθανε όπως έζησε. Ατρόμητα. Ο Godwe την αγαπά και ξέρουμε πόσο τυχεροί είμαστε που την είχαμε στη ζωή μας» έγραψε μεταξύ άλλων στον Twitter ο σύζυγός της.

Γεννημένh στο Πάντινγκτον της Αγγλίας, από Ουαλή μητέρα και έναν Σκωτσέζο πατέρα, γνώρισε μια επιτυχημένη καριέρα στο θέατρο και την οθόνη.

Κέρδισε το βραβείο θεάτρου Laurence Olivier το 2006 για την παράσταση της West End ως Rosalind σε παραγωγή του As You Like It, και το βραβείο της London Evening Standard για το ρόλο της ως Έλενα στον Θείο Βάνια του Τσέχωφ στο Donmar Warehouse.

Η Αγγλίδα ηθοποιός είχε εμφανιστεί επίσης στην ταινία του James Bond «Skyfall», στο «Hugo» του Μάρτιν Σκορσέζε ενώ είχε υποδυθεί την Cherie Booth, σύζυγο του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου Tony Blair, στο «The Queen» και «The Special Relationship».