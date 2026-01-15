Πέθανε η πριγκίπισσα Ειρήνη, αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και της βασίλισσας Σοφίας

Πέθανε η πριγκίπισσα Ειρήνη, κόρη του βασιλιά Παύλου και της βασίλισσας Φρειδερίκης.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη, μικρότερη αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και της βασίλισσας Σοφίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του παλατιού της Ισπανίας, πέθανε σήμερα σε ηλικία 83 χρονών στη Μαδρίτη.

Όπως είναι γνωστό, το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ πριν λίγες ώρες η τέως βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας ακύρωσε όλες τις επίσημες δραστηριότητές της για αυτή την εβδομάδα, προκειμένου να είναι στο πλευρό της.

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία δημόσια εμφάνιση της, ήταν στον γάμο του Νικόλαου ντε Γκρες στην Πλάκα, τον Φεβρουάριο του 2025, όπου προσήλθε με αναπηρικό αμαξίδιο.

«Οι Αυτού Μεγαλειότητες ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα και η Αυτής Μεγαλειότητα η Βασίλισσα Σοφία με λύπη ανακοινώνουν τον θάνατο της Αυτής Βασιλικής Υψηλότητας Πριγκίπισσας Ειρήνης της Ελλάδας στις 11:40 π.μ. σήμερα στο Παλάτι Θαρζουέλα στη Μαδρίτη», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του ισπανικού παλατιού.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη δεν δημιούργησε ποτέ δική της οικογένεια, επιλέγοντας να αφιερώσει τη ζωή της σε πνευματικές αναζητήσεις και ανθρωπιστικό έργο.

Είχε σπουδάσει φιλοσοφία και ανατολικές θρησκείες και ξεχώριζε για τον ήπιο χαρακτήρα, τη διακριτικότητα και το χαμηλό προφίλ που διατήρησε μέχρι το τέλος.