Πέθανε η Μπόνι Τάιλερ: Βίντεο από την τελευταία συναυλία της - Η περιπέτεια με την υγεία της στην Πορτογαλία

Η Μπόνι Τάιλερ πέθανε σε ηλικία 75 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία μουσική κληρονομιά και τραγούδια που σημάδεψαν την παγκόσμια μουσική σκηνή.

Η τραγουδίστρια, που με τα ξανθά, χαρακτηριστικά φουντωτά μαλλιά της και τη βραχνή, αλλά ταυτόχρονα δυναμική φωνή της κατέκτησε την κορυφή των charts με το «Total Eclipse of the Heart», έναν από τους πιο εμβληματικούς ποπ ύμνους της δεκαετίας του 1980, πέθανε την Τετάρτη σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας.

Μπόνι Τάιλερ: Το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε

Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε η οικογένειά της μέσω ανάρτησης στον επίσημο λογαριασμό της στο Facebook, αναφέροντας ότι πέθανε έπειτα από ασθένεια.

Τον Μάιο, η Μπόνι Τάιλερ μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Φάρο, στην Πορτογαλία, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο. Στη συνέχεια οι γιατροί την έθεσαν σε τεχνητό κώμα, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάρρωσή της.

Σε ενημέρωση που δόθηκε τον περασμένο μήνα, εκπρόσωπός της ανέφερε ότι είχε βγει από το κώμα, ωστόσο, παρέμενε σε σοβαρή κατάσταση και νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Τότε, κυκλοφόρησε η ενημέρωση ότι η κατάσταση της υγείας της παρουσίαζε βελτίωση και ότι οι γιατροί ήταν «βέβαιοι» πως θα αναρρώσει, αν και η πρόοδός της ήταν «αργή», σύμφωνα με το BBC.

​Μπόνι Τάιλερ: Η τελευταία συναυλία της

Η τελευταία συναυλία της Μπόνι Τάιλερ πραγματοποιήθηκε στο Shepherd’s Bush Empire του Λονδίνου στις 19 Μαρτίου φέτος, την οποία περιέγραψε τότε στην επίσημη σελίδα της στο Facebook ως «φανταστική βραδιά».

Είχε προγραμματιστεί να εμφανιστεί στο Κάρντιφ λίγες μέρες αργότερα, στις 21 Μαρτίου, αλλά αυτή η συναυλία αναβλήθηκε για τον Δεκέμβριο. Λόγω της περιπέτειας με της την υγείας της ακυρώθηκαν και αναβλήθηκαν συναυλίες της καλοκαιρινής περιοδείας της, με την ελπίδα ότι ορισμένες από τις εμφανίσεις που έχουν προγραμματιστεί για αργότερα μέσα στη χρονιά θα πραγματοποιηθούν κανονικά.



Με πληροφορίες από BBC, New York Times

