Η Κρις Άφλεκ, μητέρα των βραβευμένων με Όσκαρ ηθοποιών Μπεν και Κέισι Άφλεκ, απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών.

Η οικογένεια Άφλεκ ανακοίνωσε στην εφημερίδα της πόλης τους, το Boston Globe, ότι η μητέρα τους, το πλήρες όνομα της οποίας ήταν Κρίστοφερ Άνν Άφλεκ, απεβίωσε στις 2 Ιουνίου.

Ανέφεραν, ωστόσο, ότι η Κρις, όπως ήταν γνωστή, «είχε λάβει πρόγνωση ότι θα ζούσε έξι μήνες, τον Δεκέμβριο του 2025», χωρίς όμως να παράσχουν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Στην νεκρολογία, η οικογένεια εξήγησε επίσης ότι η Κρις εργάστηκε ως δασκάλα για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, αλλά ότι οι «αγαπημένοι της νέοι» ήταν οι γιοι της, οι ηθοποιοί Μπεν και Κέισι, καθώς και τα πέντε εγγόνια της.

Η νεκρολογία χαρακτήρισε τα εγγόνια της ως «τη δύναμη που της έδινε ζωή τις δύο τελευταίες δεκαετίες» και ανέφερε ότι «ήταν δικαιολογημένα περήφανη για τα επιτεύγματα των απογόνων της, αλλά χαιρόταν ιδιαίτερα όταν αμφισβητούσαν, αντιστεκόντουσαν ή αντιμετώπιζαν με εξυπνάδα την εξουσία».

Πέθανε η μητέρα του Μπεν Άφλεκ

Η Κρις παρακολούθησε τη διάσημη τελετή των Όσκαρ του 1998 μαζί με τον γιο της, Μπεν, και τον επί σειρά ετών συνεργάτη και φίλο του, Ματ Ντέιμον, καθώς και τη μητέρα του. Αφού το δίδυμο κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου για την ταινία τους του 1997 «Good Will Hunting», ο Μπεν έσκυψε και αγκάλιασε τη μητέρα του κατά τη διάρκεια αυτής της συγκινητικής στιγμής.

Στην ομιλία του κατά την απονομή, ο Μπεν εξήρε τις μητέρες και των δύο, λέγοντας στο κοινό ότι ήθελε να ευχαριστήσει τη «μητέρα του και τη μητέρα του Ματ, τις πιο όμορφες γυναίκες εδώ».

Η νεκρολογία της οικογένειας Άφλεκ αποκάλυψε επίσης ότι «η μεγαλύτερη επιθυμία της Κρις μετά τη διάγνωσή της, ωστόσο, ήταν να ζήσει για να δει τον εγγονό της να τελειώνει το λύκειο. Και το κατάφερε, παρευρισκόμενη μαζί με την οικογένειά της στις 31 Μαΐου 2026», σημειώνοντας ότι «πέθανε ειρηνικά, στον ύπνο της, δύο ημέρες αργότερα».

«Αφού εργάστηκε εθελοντικά στην προεκλογική εκστρατεία του Ομπάμα, ταξίδεψε στην Παλαιστίνη/Ισραήλ το 2009 και επέστρεψε στην πατρίδα της ως οργανώτρια της Alliance for Water Justice in Palestine», ανέφερε το δημοσίευμα.

Με πληροφορίες Entertainment Weekly

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