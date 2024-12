Πέθανε η μητέρα του Eminem: Η «δύσκολη» σχέση με τον ράπερ και οι στίχοι που την αποτύπωσαν

Η μητέρα του Eminem, Ντέμπι Νέλσον, η δύσκολη σχέση του με την οποία αποτυπώθηκε σε στίχους του ράπερ, πέθανε σε ηλικία 69 ετών.

Η Ντέμπι Νέλσον, η ανύπαντρη μητέρα του Eminem πέθανε σε ηλικία 69 ετών, καθώς έπασχε από καρκίνο.

Ο επί μακρόν εκπρόσωπος του Eminem, Ντένις Ντένεχι, επιβεβαίωσε τον θάνατο της Νέλσον, χωρίς να αναφέρει την αιτία θανάτου, όμως ήταν γνωστό ότι έπασχε από καρκίνο του πνεύμονα.

Η Νέλσον γεννήθηκε το 1955 σε μια στρατιωτική βάση στο Κάνσας. Η έντονη σχέση της με τον γιο της, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Marshall Mathers III, δεν ήταν μυστικό από τότε που ο ράπερ από το Ντιτρόιτ έγινε διάσημος.

Ο Eminem έχει αναφερθεί υποτιμητικά στη μητέρα του σε τραγούδια όπως το σινγκλ του 2002 "Cleaning Out My Closet". Ο Eminem τραγουδάει: «Witnessin’ your mama poppin’ prescription pills in the kitchen. ... My whole life I was made to believe I was sick when I wasn’t», στίχοι που κατά προσέγγιση μεταφράζονται ως «το να βλέπεις τη μάνα σου να κάνει ναρκωτικά χάπια στην κουζίνα... Όλη μου τη ζωή με έκανε να πιστεύω πως ήμουν άρρωστος, ενώ δεν ήμουν».

Στους στίχους από την βραβευμένη με Όσκαρ επιτυχία του "Lose Yourself" από την ταινία "8 Mile", τα συναισθήματά του φαίνεται να σιγοβράζουν, καθώς αναφερόταν στα «μακαρόνια της μαμάς». Το τραγούδι βραβεύθηκε με Grammy το 2004, ως το καλύτερο ραπ τραγούδι της χρονιάς.

«Ο Eminem τη φρόντιζε, αλλά δεν μιλούσαν πραγματικά»

Η Νέλσον άσκησε και διευθέτησε δύο αγωγές για συκοφαντική δυσφήμιση σχετικά με τις δηλώσεις του Eminem για εκείνη σε περιοδικά και σε ραδιοφωνικές εκπομπές. Στο βιβλίο της, το 2008, «My Son Marshall, My Son Eminem», προσπάθησε να αφήσει πίσω της τη διαμάχη, παρέχοντας στους αναγνώστες λεπτομέρειες για την πρώιμη ζωή του ράπερ, γράφοντας ότι ο Eminem είχε ξεχάσει τις καλές στιγμές που είχαν.

«Ο Μάρσαλ και εγώ ήμασταν τόσο δεμένοι που φίλοι και συγγενείς σχολίαζαν ότι ήταν σαν να μην είχε κοπεί ποτέ ο ομφάλιος λώρος», έγραψε στο βιβλίο της.

Επίσης, περιέγραψε λεπτομερώς τη δική της παιδική ηλικία, μιλώντας για μια βίαιη ζωή στο σπίτι της, στην οποία η γιαγιά της, η μητέρα του πατέρα της, με την οποία περνούσε τα καλοκαίρια, ήταν «η μόνη γυναίκα στη μεγάλη δυσλειτουργική οικογένειά μου που έδειχνε αγάπη στα παιδιά».

Το 2004, είχε πέσει θύμα επίθεσης, όταν ένας 16χρονος την έσυρε έξω από το αυτοκίνητό της στο Eight Mile Road, τον δρόμο στο προάστιο του Ντιτρόιτ που έγινε διάσημος από το «8 Mile». Τότε είχε υποστεί μώλωπες και ένα κάταγμα στο πόδι.

Αν και είναι άγνωστο το ποια ακριβώς ήταν η σχέση του Eminem και της μητέρας του τη στιγμή του θανάτου της, ο ράπερ είχε αναφέρει ότι ήθελε να επανορθώσει μαζί της στο τραγούδι του το 2013 με τίτλο "Headlights". «Μπήκα με το κεφάλι, χωρίς ποτέ να σκέφτομαι ποιον πλήγωσαν αυτά που είπα / Η μαμά μου μάλλον έπαθε τα χειρότερα», «είναι τρελός που δεν είχα την ευκαιρία να σε ευχαριστήσω που ήσουν η μαμά και ο μπαμπάς μου», έλεγαν κάποιοι από τους στίχους του.

Η πηγή ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Eminem πιθανότατα αγνοούσε την κατάσταση της υγείας της μητέρας του καθώς δεν είχε επικοινωνήσει μαζί της για «χρόνια» μέχρι τον θάνατό της. «Είναι καλός με τη μαμά του. Τη φροντίζει, αλλά δεν μιλάνε πραγματικά», ανέφερε μια πηγή τον περασμένο Σεπτέμβριο στη New York Post. «Θα ήταν καλό και για τους δύο [να επικοινωνήσουν]. Αυτό θα μπορούσε να τους δώσει την ευκαιρία να συμφιλιωθούν».

Ο ράπερ Eminem κέρδισε το βραβείο καλύτερης χιπ χοπ ερμηνείας στα MTV EMA του 2024 και εισήχθη στο Rock & Roll Hall of Fame το 2022. Τον περασμένο Οκτώβριο ανακοίνωσε ότι πρόκειται να γίνει παππούς, λέγοντας ότι η κόρη του Hailie Jade είναι έγκυος μέσω ενός συγκινητικού μουσικού βίντεο που αποτελεί φόρο τιμής στη σχέση τους.

Ο ετεροθαλής αδερφός του Eminem, Νέιθαν "Νέιτ" Κέιν Μάδερς, αντέδρασε επίσης, στον θάνατο της μητέρας τους Ντέμπι Νέλσον. Μια μέρα μετά, ο 38χρονος έγραψε σε Instagram Story: «Μίσος και ανάμεικτα συναισθήματα σήμερα».

Σε ηλικία οκτώ ετών, ο Νέιτ τέθηκε σε ανάδοχη οικογένεια από το αμερικανικό κράτος. Ο Eminem υιοθέτησε αργότερα τον μικρότερο αδερφό του, όταν ο Νέιτ ήταν 16 ετών.

Με πληροφορίες από Associated Press, New York Post