Πέθανε η μητέρα της Σερ- Η ηθοποιός Τζόρτζια Χολτ

Πέθανε σε ηλικία 96 ετών η μητέρα της Σερ, η τραγουδίστρια και ηθοποιός Τζόρτζια Χολτ.

Η Σερ ανακοίνωσε στο Twitter τη θλιβερή είδηση. «Η μαμά έφυγε», έγραψε στην ανάρτησή της. Η εκπρόσωπος της σταρ, Λιζ Ρόζενμπεργκ, επιβεβαίωσε τον θάνατο της Χολτ μιλώντας στην Washington Post, αλλά δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα άλλες πληροφορίες.

Πολλοί διάσημοι εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους, ανάμεσά τους η Χίλαρι Κλίντον, που έγραψε «Λυπάμαι τόσο για την απώλειά σου φίλη μου». Η Χολτ είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο τον περασμένο Σεπτέμβριο, με πνευμονία.

Η Τζάκι Τζιν Κράουτς, όπως ήταν το πραγματικό όνομά της, γεννήθηκε το 1926 στο Αρκάνσας και ο πατέρας της την έμαθε να παίζει κιθάρα και να τραγουδάει. Ως παιδί κέρδισε σε πολλούς διαγωνισμούς ταλέντων και καλλιστεία και ασχολήθηκε με την υποκριτική από τα 20 χρόνια της. Στην καριέρα της έπαιξε σε σειρές όπως οι «I Love Lucy» και «The Adventures of Ozzie and Harriet», αλλά και σε ταινίες, μεταξύ των οποίων τα φιλμ «A Life of Her Own» και «Grounds for Marriage».

Η Χολτ παντρεύτηκε και πήρε διαζύγιο έξι φορές, από τις οποίες δύο με τον πρώτο της σύζυγο, τον πατέρα της Σερ, Τζον Πολ Σαρκίσιαν. Είχαν παντρευτεί το 1946 και χώρισαν την επόμενη χρονιά, αλλά ξαναπαντρεύτηκαν το 1965 και πήραν διαζύγιο, ξανά, έπειτα από ένα έτος.

Μετά το πρώτο διαζύγιο η Χολτ αντιμετώπισε προβλήματα και για ένα σύντομο διάστημα έβαλε την Σερ σε ορφανοτροφείο, ενώ προσπαθούσε να γίνει οικονομικά ανεξάρτητη.

Η Σερ έχει εκφράσει πολλές φορές τον θαυμασμό της για τη μητέρα της, ενώ ήταν παραγωγός ντοκιμαντέρ του 2013, με τίτλο «Dear Mom, Love Cher», το οποίο εξερευνούσε τη σχέση τους.

