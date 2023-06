Πέθανε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Γκλέντα Τζάκσον.

Η Γκλέντα Τζάκσον πέθανε σήμερα σε ηλικία 87 ετών, όπως αναφέρει σε δήλωσή του ο ατζέντης της. Σε δήλωσή του ο Λάινελ Λάρνερ ανέφερε ότι «η Γκλέντα Τζάκσον, δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και πολιτικός, πέθανε ήσυχα στο σπίτι της στο Blackheath του Λονδίνου σήμερα το πρωί μετά από μια σύντομη ασθένεια έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της.

Πρόσφατα ολοκλήρωσε τα γυρίσματα του «The Great Escaper» στο οποίο συμπρωταγωνιστούσε με τον Μάικλ Κέιν.

Λίγοι στη σύγχρονη βρετανική ιστορία έχουν φτάσει τόσο μακριά ή έχουν πετύχει τόσα πολλά όσο η Γκλέντα Τζάκσον. Από καταξιωμένη ηθοποιός έως βουλευτής, η Γκλέντα Τζάκσον ήταν γνωστή για την υψηλή ευφυΐα της και την σχολαστική της προσέγγιση στη δουλειά της.

Το βιογραφικό της Γκλέντα Τζάκσον

Γεννήθηκε από οικογένεια εργατικής τάξης στο Μπίρκενχεντ, όπου ο πατέρας της ήταν κτίστης και η μητέρα της καθαρίστρια.

Όταν ήταν πολύ μικρή, ο πατέρας της Γκλέντα Τζάκσον στρατολογήθηκε στο Ναυτικό, όπου εργαζόταν σε ένα ναρκαλιευτικό. Αποφοίτησε από το σχολείο στα 16 της και εργάστηκε για λίγο σε φαρμακείο. Ωστόσο, το βρήκε πολύ βαρετό και αδιέξοδο και ήθελε πολλά περισσότερα για τον εαυτό της.

Η ζωή της άλλαξε για πάντα όταν έγινε δεκτή στη διάσημη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης (RADA) σε ηλικία 18 ετών. Η δουλειά της εντυπωσίασε όλους όσοι την είδαν.

Το 1964 είχε έναν εκπληκτικό προσωπικό θρίαμβο όταν υποδύθηκε τη Charlotte Corday στην παραγωγή του West End. Επανέλαβε τον ρόλο τον επόμενο χρόνο στη Νέα Υόρκη και αυτό σηματοδότησε το ντεμπούτο της στο Μπρόντγουεϊ, και στην κινηματογραφική εκδοχή το 1967 του έργου.

Η Γκλέντα Τζάκσον υποδύθηκε την βασίλισσα Ελισάβετ Α' τόσο στην τηλεοπτική μίνι σειρά του BBC Elizabeth R (1971) όσο και στην ταινία Mary, Queen of Scots (1971).

Σπουδαίες ήταν οι κινηματογραφικές της ερμηνείες όπου υποδύθηκε τον ομώνυμο ρόλο στην ταινία Hedda (1975), μια κινηματογραφική μεταφορά ενός θεατρικού έργου του Ίψεν, και στις ταινίες The Incredible Sarah (1976), Stevie (1978), The Return of the Soldier (1982) κ.λπ.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 εμφανίστηκε επίσης σε μια σειρά τηλεοπτικών ταινιών, συμπεριλαμβανομένων των A Murder of Quality (1991) και The Secret Life of Arnold Bax (1992). Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου συνέχισε να εμφανίζεται θεατρικά με παραγωγές του West End και του Broadway τόσο του Rose όσο και του Strange Interlude, ερμηνείες για τις οποίες κέρδισε υποψηφιότητες για τα βραβεία Laurence Olivier και Tony.

Το 1992 η Γκλέντα Τζάκσον αποφάσισε να εγκαταλείψει την υποκριτική για να ξεκινήσει μια πολιτική καριέρα. Εκείνη τη χρονιά κέρδισε μια θέση στη Βουλή των Κοινοτήτων ως υποψήφια του Εργατικού Κόμματος.

Αργότερα υπηρέτησε ως υφυπουργός Μεταφορών (1997–99). Το 2000 ανεπιτυχώς έθεσε υποψηφιότητα για τη δημαρχία του Λονδίνου αν και συνέχισε να υπηρετεί στη Βουλή των Κοινοτήτων, κερδίζοντας επανεκλογή το 2001, το 2005 και το 2010. Το 2015 δεν έθεσε υποψηφιότητα και αποχώρησε από την πολιτική.

Μετά την απομάκρυνσή της από την πολιτική, η Γκλέντα Τζάκσον επέστρεψε στην υποκριτική μετά από 25 χρόνια απουσίας. Το 2016 πρωταγωνίστησε στην παραγωγή του Βασιλιά Ληρ στο West End. Η ερμηνεία της χάρισε την πέμπτη υποψηφιότητά της για το βραβείο Laurence Olivier.

Το 2018 κέρδισε βραβείο Tony για την ερμηνεία της στο έργο του Έντουαρντ Άλμπι Three Tall Women και την επόμενη χρονιά επανέλαβε τον ρόλο της στο Βασιλιάς Ληρ στο Μπρόντγουεϊ. Της απονεμήθηκε ο τίτλος «Διοικητής του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (CBE) το 1978».

Υπήρξε τέσσερις φορές υποψήφια για Όσκαρ, από τις οποίες τις δύο κέρδισε. Πρώτη φορά το 1971, για την ερμηνεία της στο «Ερωτευμένες Γυναίκες», ρόλος για τον οποίο κέρδισε και το Όσκαρ Α' γυναικείου ρόλου. Ακολούθησε την επόμενη χρονιά, το 1972, μία ακόμα υποψηφιότητα για Α' γυναικείο Ρόλο, στην ταινία «Καταραμένη Κυριακή», το 1974 κέρδισε ξανά στην κατηγορία Α΄ γυναικείου Ρόλου, για το «A Touch of Glass» ενώ τελευταία φορά βρέθηκε στις υποψηφιότητες δύο χρόνια αργότερα, το 1976 για την ερμηνεία της στο «Hedda».