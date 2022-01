Peter Robbins: Αυτοκτόνησε ο «Τσάρλι Μπράουν» των Peanuts

Ο ηθοποιός Peter Robbins που είχε ντύσει με την φωνή του τον Charlie Brown των Peanuts, αυτοκτόνησε σε ηλικία 65 ετών.

Ο Robbins είχε χαρίσει, ως παιδί, τη φωνή του στον αγαπημένο ήρωα, σε ηλικία εννέα ετών. Συμμετείχε στην παραγωγή του 1965 “A Charlie Brown Christmas” και το “It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown” το 1966.

Είχε επίσης εμφανιστεί σε δημοφιλείς ταινίες και σειρές όπως οι Blondie, The Munsters, Get Smart και το The Donna Reed Show. Είχε σταματήσει την υποκριτική το 1972.

Συγγενείς του ηθοποιού επιβεβαίωσαν στο κανάλι Fox 5 San Diego ότι ο Robbins έβαλε τέρμα στη ζωή του.

Στο παρελθόν είχε μιλήσει ανοικτά για τη μάχη του με τη διπολική διαταραχή και τον εθισμό του σε αλκοόλ και ναρκωτικά. «Θα συνιστούσα σε οποιονδήποτε πάσχει από διπολική διαταραχή να το πάρει πολύ σοβαρά γιατί όλη η ζωή του μπορεί να ανατραπεί σε έναν μήνα, όπως συνέβη σε μένα».

Ως ενήλικος, είχε απασχολήσει σε αρκετές περιπτώσεις την αστυνομία. Το 2013 είχε δηλώσει ένοχος σε δικαστήριο, ομολογώντας πως παρακολουθούσε και απειλούσε την πρώην σύντροφό του και τον πλαστικό χειρουργό που είχε αναλάβει την πλαστική στήθους που «εκείνος είχε πληρώσει». Είχε μπει στη φυλακή και για απειλές κατά σερίφη της κομητείας Σαν Ντιέγκο. «Βγήκα από τη φυλακή και είμαι καλύτερος άνθρωπος για αυτό τον λόγο. Είμαι πολύ πιο ταπεινός και ευγνώμων που το ξεπέρασα», είχε πει.