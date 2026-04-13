Πέτερ Μαγιάρ: Ποιος είναι ο «πρώην» άνθρωπος του Όρμπαν που έβαλε τέλος στη 16ετή κυριαρχία του

Ο 45χρονος Πέτερ Μαγιάρ δεν μπήκε στην ουγγρική πολιτική απ’ έξω, αλλά από μέσα, προερχόμενος από το ίδιο το περιβάλλον του Fidesz.

Υπήρξε για χρόνια εσωτερικός γνώστης του συστήματος του Όρμπαν, δουλεύοντας σε κρατικούς θεσμούς και στον πολιτικό μηχανισμό που έχει διαμορφώσει η σημερινή κυβέρνηση.

Αυτή του η διαδρομή του έδωσε πλεονέκτημα, καθώς γνώριζε εκ των έσω πώς λειτουργεί το σύστημα και μπορούσε να το αμφισβητήσει με αξιοπιστία, επαφές και πληροφόρηση.

Η καθοριστική του στροφή ήρθε το 2024, μετά από ένα πολιτικό σκάνδαλο που οδήγησε στην αποχώρηση της τότε προέδρου της χώρας, Καταλίν Νόβακ, και επηρέασε και την πρώην σύζυγό του, την πρώην υπουργό Δικαιοσύνης, Γιούντιτ Βάργκα.

Μετά από αυτό, ο Μαγιάρ απομακρύνθηκε δημόσια από το στρατόπεδο του Fidesz και κατήγγειλε συστημική διαφθορά στην κυβέρνηση, αποκτώντας μεγάλη δημοσιότητα και εξελισσόμενος σε εθνικό πολιτικό φαινόμενο.





Πέτερ Μαγιάρ: Πώς χτίστηκε το Tisza και γιατί κέρδισε υποστήριξη

Αντί να ενταχθεί στην παραδοσιακή αντιπολίτευση, ο Μαγιάρ επέλεξε να ηγηθεί του Tisza, ενός νέου πολιτικού φορέα που παρουσιάστηκε ως εργαλείο αλλαγής. Στις ευρωεκλογές του 2024 σημείωσε σημαντική άνοδο και από τότε το κόμμα του εξελίχθηκε στον ισχυρότερο αντίπαλο του Όρμπαν.

Το πολιτικό του μήνυμα επικεντρώθηκε λιγότερο σε ιδεολογικές «μάχες» και περισσότερο σε καθημερινά ζητήματα, όπως ο πληθωρισμός, η υγεία, η εκπαίδευση, η διαφθορά και η αποδέσμευση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Η δύναμή του προέρχεται και από το γεγονός ότι κατάφερε να προσελκύσει τόσο νέους, αστικούς ψηφοφόρους που ήταν ήδη επικριτικοί απέναντι στον Όρμπαν, όσο και συντηρητικούς πολίτες που είχαν απογοητευτεί από το Fidesz. Για πολλούς δεν ήταν η «τέλεια» επιλογή, αλλά η πιο αποτελεσματική για να μπει τέλος σε μια πολιτική περίοδο που θεωρούσαν ότι είχε εξαντληθεί.





Τι πρεσβεύει ο Πέτερ Μαγιάρ

Μαγιάρ δεν εντάσσεται εύκολα ούτε στην κλασική αριστερά ούτε στη συνηθισμένη ευρωπαϊκή πολιτική ταυτότητα. Η δημόσια εικόνα του συνδυάζει συντηρητικούς τόνους σε ορισμένα ζητήματα με ένα ξεκάθαρα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα σε άλλα.

Έχει ταχθεί υπέρ μιας Ουγγαρίας πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιο αυστηρής απέναντι στη διαφθορά και πιο προσανατολισμένη στην ενίσχυση των θεσμών και των δημόσιων υπηρεσιών, χωρίς όμως να αποκόπτεται πλήρως από τα εθνικοσυντηρητικά στοιχεία που στηρίζουν μέρος της βάσης του.

Αυτή η «ασάφεια», που για κάποιους αποτελεί αδυναμία, έχει λειτουργήσει και ως εκλογικό του πλεονέκτημα, καθώς του επέτρεψε να παρουσιαστεί ως δύναμη ανανέωσης χωρίς να εμφανίζεται ως ριζική ρήξη με το σύστημα.

Το βασικό ερώτημα πλέον δεν είναι ποιος είναι ο Πέτερ Μαγιάρ, αλλά τι θα κάνει με την πολιτική δύναμη που απέκτησε. Η άνοδός του ήταν ραγδαία, όμως τώρα καλείται να αποδείξει αν μπορεί να μετατρέψει μια εκλογική ανατροπή σε σταθερό κυβερνητικό σχέδιο.

Οι αμφιβολίες είναι σημαντικές, καθώς προέρχεται από το ίδιο σύστημα που υποσχέθηκε να αλλάξει και θα πρέπει να αντιμετωπίσει έναν κρατικό μηχανισμό διαμορφωμένο από τον Όρμπαν για 16 χρόνια.

Παρά τα ερωτήματα, το πολιτικό συμπέρασμα παραμένει ισχυρό: ένας πρώην άνθρωπος του Fidesz εξελίχθηκε στον πολιτικό που προκάλεσε τη μεγαλύτερη ρωγμή στην κυριαρχία του Όρμπαν από το 2010.

Με πληροφορίες από Democrata