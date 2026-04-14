Πέτερ Μαγιάρ: «Αν ο Βλαντίμιρ Πούτιν τηλεφωνήσει, θα απαντήσω»

Ο Πέτερ Μαγιάρ δήλωσε ότι έχει ήδη συνομιλήσει με 10 Ευρωπαίους ηγέτες, μία ημέρα μετά τη σαρωτική εκλογική του νίκη που έβαλε τέλος στη 16ετή συνεχή διακυβέρνηση του Βίκτορ Ορμπάν στην Ουγγαρία.

Ωστόσο, ο Πέτερ Μαγιάρ ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να επικοινωνήσει με τον Ρώσο πρόεδρο, αν και θα απαντούσε σε τηλεφώνημά του, εφόσον εκείνος τον καλούσε.

Όπως είπε σε συνέντευξη Τύπου, «αν ο Βλαντίμιρ Πούτιν τηλεφωνήσει, θα απαντήσω», προσθέτοντας ότι σε μια τέτοια συνομιλία θα τον καλούσε να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, έπειτα από χρόνια αιματοχυσίας.

Ο Πέτερ Μαγιάρ σημείωσε επίσης ότι δεν σκοπεύει να καλέσει ούτε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, αλλά αν εκείνος επικοινωνήσει μαζί του, θα το θεωρήσει θετικό, υπογραμμίζοντας τη συμμαχία τους στο ΝΑΤΟ και απευθύνοντάς του πρόσκληση για την επέτειο της ουγγρικής εξέγερσης κατά της σοβιετικής κατοχής.

«Η Ουγγαρία επέλεξε την Ευρώπη» με τη νίκη του Πέτερ Μαγιάρ

Η πολιτική του νίκη θεωρείται σημαντική ανατροπή στο ουγγρικό πολιτικό σκηνικό, με το κόμμα του να αποκτά ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ικανή να επιφέρει συνταγματικές αλλαγές.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι πολίτες δεν ψήφισαν απλώς για αλλαγή κυβέρνησης, αλλά για μια συνολική «αλλαγή καθεστώτος».

Σε διεθνές επίπεδο, αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες τον έχουν ήδη συγχαρεί και έχουν ξεκινήσει επαφές μαζί του, ενώ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «η Ουγγαρία επέλεξε την Ευρώπη».

Ο νέος ηγέτης δήλωσε ότι η χώρα του παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εξέφρασε την πρόθεσή του να ενισχύσει τη συνεργασία με χώρες όπως η Πολωνία, η Αυστρία και η Γερμανία.

Παράλληλα, τοποθετήθηκε ξεκάθαρα υπέρ της Ουκρανίας, τονίζοντας ότι η χώρα είναι το θύμα του πολέμου με τη Ρωσία και ότι η σύγκρουση δεν έχει λογική ούτε για τη ρωσική πλευρά. Αν και αναγνώρισε ότι μια συνομιλία με τον Πούτιν δεν θα έλυνε εύκολα τη σύγκρουση, επανέλαβε ότι θα του ζητούσε να σταματήσει τις εχθροπραξίες.

Με πληροφορίες από BBC