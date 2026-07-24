Πεσκόφ: Η Ρωσία περιμένει τις προτάσεις του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Η Ρωσία θεωρεί ειλικρινείς τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και περιμένει νέες προτάσεις από την Ουάσινγκτον, παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να προμηθεύουν το Κίεβο με όπλα, ανακοίνωσε την Παρασκευή το Κρεμλίνο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία μέχρι να πετύχει τους στόχους της.

«Ναι, η στρατιωτική οδός δεν είναι η προτιμώμενη επιλογή, αλλά από τη στιγμή που δεν διαφαίνεται προοπτική ειρήνης, θα φτάσουμε μέχρι το τέλος, μέχρι την πλήρη νίκη. Παρ' όλα αυτά, θα περιμένουμε τις νέες αμερικανικές προτάσεις», δήλωσε ο Πεσκόφ σε δημοσιογράφο της κρατικής τηλεόρασης, ο οποίος τον ρώτησε αν η Μόσχα είναι διατεθειμένη να περιμένει κι άλλο τους Αμερικανούς, την ώρα που οι προηγούμενες προσπάθειες ναυάγησαν.

Η Ρωσία ρίχνει την ευθύνη στους ευρωπαίους

Οι δηλώσεις Πεσκόφ δείχνουν την επιθυμία του Κρεμλίνου να διατηρήσει ανοιχτούς τους διπλωματικούς διαύλους με τον Τραμπ, επιρρίπτοντας την ευθύνη για τη συνέχιση του πολέμου στους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας.

«Οι Αμερικανοί, ο πρόεδρος Τραμπ και η διαπραγματευτική του ομάδα, επιδιώκουν ειλικρινά να βρουν λύσεις αποδεκτές από όλες τις πλευρές. Την πρόταση που κατέθεσαν εμείς τη δεχτήκαμε, αλλά οι Ουκρανοί την απέρριψαν», ανέφερε ο Πεσκόφ.

«Οι Αμερικανοί δεν μπόρεσαν να πείσουν τους Ουκρανούς... οι οποίοι υποκινούνταν από τους Ευρωπαίους», πρόσθεσε.

Οι Ρώσοι δηλώνουν έτοιμοι για διάλογο

Οι τελευταίες τριμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα σε Ρωσία, Ουκρανία και ΗΠΑ πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο, λίγο πριν τις πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Το Κρεμλίνο έχει επαναλάβει πολλές φορές ότι ελπίζει σε επανέναρξη της αμερικανικής διαμεσολάβησης μόλις εκτονωθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή. Αυτή την εβδομάδα, οι επικεφαλής της διπλωματίας των ΗΠΑ και της Ρωσίας είχαν μια σύντομη συνάντηση στην Ασία.

Εδώ και εβδομάδες η Ρωσία δηλώνει έτοιμη να υποδεχθεί τους απεσταλμένους του Τραμπ στη Μόσχα για συνομιλίες, χωρίς όμως να έχει οριστεί ακόμα συγκεκριμένη ημερομηνία. Ο Πεσκόφ χαρακτήρισε διφορούμενη τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς «συνεχίζουν να διοχετεύουν όπλα στην Ουκρανία» την ίδια στιγμή που δηλώνουν πως θέλουν να τερματίσουν τον πόλεμο.

«Ωστόσο, πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή τη διπλή στάση της κυβέρνησης Τραμπ όπου συμπίπτει με τα συμφέροντά μας. Και η επιθυμία τους να διευκολύνουν μια ειρηνική διευθέτηση συνάδει απόλυτα με τα συμφέροντά μας», κατέληξε.

Με πληροφορίες από Reuters