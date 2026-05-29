«Περπατούν ανάμεσά μας»: Ο Λευκός Οίκος έφτιαξε ιστοσελίδα «εξωγήινων» για να στοχεύσει μετανάστες

Ο Λευκός Οίκος έφτιαξε ιστοσελίδα «εξωγήινων» για να στοχεύσει μετανάστες, προκαλώντας αντιδράσεις

«Περπατούν ανάμεσά μας» έγραψε στην ανάρτησή του ο Λευκός Οίκος, παραθέτοντας και σχετικό λινκ της σελίδας.

Τα ξένα μέσα, σχολιάζοντας τη ρατσιστική και προκλητική κίνηση της κυβέρνησης Τραμπ, τονίζουν στα δημοσιεύματά τους πως δεν έχει γίνει ξανά κάτι τέτοιο στο παρελθόν και δεν αφορά εξωγήινους αλλά αφορά μετανάστες.

Ενδεικτικά ακολουθούν μερικοί τίτλοι δημοσιευμάτων σε ξένα μέσα:

New York Post: «Ο Λευκός Οίκος εγκαινιάζει τη θρασύτατη ιστοσελίδα Aliens.gov - καθώς η διοίκηση δημοσιεύει αργά αρχεία UFO: ''Περπατούν ανάμεσά μας''»

The Hill: «Ο Λευκός Οίκος εγκαινιάζει ιστοσελίδα ''εξωγήινων'' που διαφημίζει συλλήψεις μεταναστών»

GB News: «''Περπατούν ανάμεσά μας!'' Ο Λευκός Οίκος αποκαλύπτει την σοκαριστική έκταση της ''εισβολής εξωγήινων'' - με μια ανατροπή»

First Post: «''Περπατούν ανάμεσά μας'': Ο Λευκός Οίκος εγκαινιάζει σελίδα ''εξωγήινων'' - για να στοχεύσει μετανάστες, όχι UFO»

WioNews: «''Περπατούν ανάμεσά μας'': Η ιστοσελίδα aliens.gov του Λευκού Οίκου δεν αφορά UFO - αφορά μετανάστες»

ABC: «Ο Λευκός Οίκος εγκαινιάζει ιστοσελίδα με θέμα εξωγήινους που επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν συλλήψεις που πραγματοποιούνται από την ICE»

Economic Times: «''Περπατούν ανάμεσά μας'': Ο Λευκός Οίκος εγκαινιάζει ιστοσελίδα μετανάστευσης με θέμα UFO»

«Η ιστοσελίδα, που λανσαρίστηκε την Πέμπτη, ξεκινά με μια αναζήτηση παρόμοια με αυτή που παρατηρείται στο franchise Star Wars, με ένα μπλοκ κειμένου να εμφανίζεται. Στη σελίδα φαίνεται και ο αριθμός των ''συναντήσεων'' που πραγματοποιήθηκαν, με τον αριθμό να ανέρχεται σε πάνω από 3,1 εκατ. και να μετριέται μέχρι το βράδυ της Πέμπτης. Δεν καθορίζει το χρονοδιάγραμμα κατά το οποίο συνέβησαν αυτές οι ''συναντήσεις''. Ωστόσο, ο αριθμός φαίνεται να ταιριάζει με μια έκθεση του Σεπτεμβρίου 2024 των Ρεπουμπλικανών της Εσωτερικής Ασφάλειας. ''Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν ο πρώτος που κατήγγειλε τον πραγματικό κίνδυνο που θέτουν οι εξωγήινοι σε κάθε αμερικανική οικογένεια, κάθε κοινότητα και το μέλλον του έθνους μας'', αναφέρει ο ιστότοπος. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν ανά συγκεκριμένες πόλεις και πολιτείες για να βρουν λεπτομέρειες σχετικά με τον συνολικό αριθμό συλλήψεων σε αυτήν την περιοχή και πότε, τις χώρες προέλευσης των κρατουμένων και τις φερόμενες ποινικές κατηγορίες ή τις σχέσεις με συμμορίες που σχετίζονται με αυτούς. Ο ιστότοπος περιλαμβάνει επίσης έναν σύνδεσμο προς την ηλεκτρονική φόρμα αναφοράς της ICE, όπου οι άνθρωποι μπορούν να αναφέρουν αυτό που ο Λευκός Οίκος αποκαλεί ''ύποπτους εξωγήινους''» επισημαίνει αναλυτικότερα ο ιστότοπος «The Hill».

Στην ιστοσελίδα, ο Λευκός Οίκος γράφει χαρακτηριστικά:

«ΠΕΡΠΑΤΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ

Για 60 χρόνια, η κυβέρνηση των ΗΠΑ κρατάει ένα καλά φυλαγμένο μυστικό.

Οι εξωγήινοι περπατούν ανάμεσά μας, ζουν στις γειτονιές μας και αλληλεπιδρούν μαζί μας στην καθημερινότητά μας.

Ψώνισαν στα ίδια καταστήματα, παρακολούθησαν τα ίδια μαθήματα με τα παιδιά μας και έζησαν φαινομενικά φυσιολογικές ανθρώπινες υπάρξεις.

Με μία εξαίρεση- δεν ανήκουν εδώ.

Εκατομμύρια έφτασαν υπό την κάλυψη του σκότους και ενσωματώθηκαν απευθείας στην κοινωνία μας.

Αμέτρητοι πρόεδροι, βουλευτές και ανώτεροι αξιωματούχοι γνώριζαν ακριβώς τι συνέβαινε.

Αντί να προστατεύσουν τους Αμερικανούς πολίτες, επέλεξαν να το συγκαλύψουν και μάλιστα να επιταχύνουν την εισβολή.

Μέχρι που ένας άνθρωπος είχε τελικά το θάρρος να πει την αλήθεια.

Τολμηρός. Αμετανόητος. Ατρόμητος.

Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν ο πρώτος που κατήγγειλε τον πραγματικό κίνδυνο που θέτουν οι εξωγήινοι σε κάθε αμερικανική οικογένεια, κάθε κοινότητα και το μέλλον του έθνους μας.

Η αλήθεια δεν είναι πλέον εκεί έξω. Είναι ακριβώς εδώ. Αυτή τη στιγμή».

Μάλιστα, παραθέτει και διαδραστικό, θερμικό χάρτη με τις συλλήψεις που έχουν γίνει.