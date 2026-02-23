Περού: Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου - 15 νεκροί ανάμεσά τους και παιδιά

Τραγωδία σημειώθηκε στο Περού, όταν ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη, σκοτώνοντας και τους 15 επιβαίνοντές του, ανάμεσά τους 7 παιδιά.

Το ελικόπτερο έχασε την επαφή μέσω ασυρμάτου χθες το απόγευμα, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να ξεκινήσει έρευνα.

Το δυστύχημα στο Περού

Το αεροσκάφος βρισκόταν καθ’ οδόν για να βοηθήσει σε αποστολές έρευνας και διάσωσης μετά τις πλημμύρες στην Αρεκίπα του Περού.

Τα τέσσερα μέλη του πληρώματος που πέθαναν ονομάστηκαν από την περουβιανή Πολεμική Αεροπορία ως Sergio Danner Paucar Centurión, Luis Fernando Huertas Cárcamo, Kamila Chapi Anchapuri Jove και Leiner Aguirre Huamán.

Το μικρότερο παιδί που σκοτώθηκε ήταν μόλις τριών ετών, ενώ οι ηλικίες των άλλων ανηλίκων ήταν 10, 14, 15 και 17.

Οι ενήλικες επιβάτες που έχασαν τη ζωή τους ήταν ένας συνταγματάρχης 50 ετών, και δύο γυναίκες 49 και 45 ετών.

Η Περουβιανή Πολεμική Αεροπορία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της και την απόλυτη αλληλεγγύη της στους συγγενείς».