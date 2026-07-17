Περού: Μίνι βαν έπεσε σε χαράδρα - Τουλάχιστον 14 νεκροί

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν την Πέμπτη, όταν ένα μίνι βαν εξετράπη της πορείας του και κατέπεσε σε χαράδρα στη βόρεια περιοχή του Περού, σύμφωνα με τις αρχές.

«Έχουμε αναφορές για 14 νεκρούς και πέντε τραυματίες, έπειτα από την πτώση ενός μίνι λεωφορείου σε χαράδρα», δήλωσε στο AFP ο Ρικάρντο Τσιλόν, επικεφαλής θεσμικής επικοινωνίας του δήμου Σαν Χουάν, που βρίσκεται περισσότερα από 800 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Λίμα, στην περιφέρεια Καχαμάρκα.

Στο σημείο του δυστυχήματος, έξω από το Σαν Χουάν, έσπευσαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις για την ανάσυρση των θυμάτων. Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται ο οδηγός του οχήματος και ένα παιδί, σύμφωνα με τον Τσιλόν.

Το όχημα μετέφερε συνολικά 19 επιβαίνοντες από την περιοχή του Σαν Χουάν προς την πόλη Σιουδάδ δε Ντιός. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται.

#Perú | 🔴 FATAL ACCIDENTE EN CAJAMARCA: Combi cae a abismo y deja 14 muertos



➡️ La unidad de la empresa La Veloz se accidentó en la carretera hacia Chilete, a la altura del sector Chotén. También se registraron varios heridos tras el siniestro. https://t.co/uiNjTZNnW2 — Perú21 (@peru21noticias) July 17, 2026

Ο αξιωματούχος της Πυροσβεστικής Έντσον Ρομάν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι έξι σοροί δεν είχαν ακόμη ανασυρθεί.

«Η επιχείρηση διάσωσης είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Το όχημα έχει σφηνωθεί μέσα στη χαράδρα», ανέφερε ο Ρομάν από το σημείο του δυστυχήματος.

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνό φαινόμενο στο Περού, εξαιτίας της κακής κατάστασης του οδικού δικτύου, της ανεπαρκούς αστυνόμευσης και του ανθρώπινου λάθους, με κυριότερη αιτία την υπερβολική ταχύτητα.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους του Περού κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους.

Με πληροφορίες από New Straits Times