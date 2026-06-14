Περού: Αστυνομικοί ντύθηκαν μασκότ του Μουντιάλ για να συλλάβουν διακινητή ναρκωτικών

Δύο αστυνομικοί στο Περού φόρεσαν στολές των επίσημων μασκότ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 για να συλλάβουν έναν ύποπτο διακινητή ναρκωτικών στη Λίμα, σε μία ακόμη από τις ασυνήθιστες επιχειρήσεις που έχουν γίνει σήμα κατατεθέν των αρχών της χώρας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, την ημέρα έναρξης του Μουντιάλ, όταν άνδρες της ειδικής μονάδας Green Squadron προσέγγισαν το σπίτι του 48χρονου Κάρλος Καμπρέρα φορώντας στολές των μασκότ Clutch και Maple.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της μονάδας, συνταγματάρχη Κάρλος Αλκάνταρα, οι αστυνομικοί επέλεξαν τη συγκεκριμένη μεταμφίεση έπειτα από πληροφορίες ότι ο ύποπτος ήταν φανατικός φίλαθλος και παρακολουθούσε στενά τη διοργάνωση.

«Από την έρευνα προέκυψε ότι ζούσε στον πυρετό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γι’ αυτό και αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε τις μασκότ της διοργάνωσης ώστε να τον προσεγγίσουμε χωρίς να κινήσουμε υποψίες», δήλωσε ο Αλκάνταρα στο Associated Press.

Βίντεο που δημοσίευσε η περουβιανή αστυνομία δείχνει τους δύο μεταμφιεσμένους αστυνομικούς να συμμετέχουν στην έφοδο, ενώ στη συνέχεια άνδρες της μονάδας εισβάλλουν στο κτίριο και συλλαμβάνουν τον ύποπτο.

Κατά την επιχείρηση οι αρχές ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν περισσότερες από 2.500 συσκευασίες που περιείχαν παράγωγο κοκαΐνης καθώς και ένα πυροβόλο όπλο.

Περού: Οι μεταμφιέσεις έχουν γίνει παράδοση

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι περουβιανές αρχές επιστρατεύουν ευφάνταστες μεταμφιέσεις για τη σύλληψη υπόπτων.

Τα τελευταία χρόνια, αστυνομικοί της μονάδας Green Squadron έχουν εμφανιστεί σε επιχειρήσεις ντυμένοι ως ο Γκριντς, ο Φρέντι Κρούγκερ, ο Deadpool, ο Wolverine, ακόμη και ως Άγιος Βασίλης, με στόχο να προσεγγίζουν στόχους χωρίς να κινήσουν υποψίες.

Μία από τις πιο γνωστές περιπτώσεις σημειώθηκε το 2024, όταν αστυνομικός μεταμφιέστηκε σε αρκουδάκι λίγο πριν από την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Κρατώντας μπαλόνια και δώρα, πλησίασε την κατοικία γυναίκας που καταζητούνταν για υποθέσεις ναρκωτικών και κατάφερε να την παρασύρει έξω από το σπίτι της, όπου και συνελήφθη.

Οι ασυνήθιστες αυτές επιχειρήσεις έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την αστυνομία να δημοσιεύει συχνά βίντεο από τις συλλήψεις.

Οι αξιωματικοί υποστηρίζουν ότι, πέρα από το επικοινωνιακό τους ενδιαφέρον, οι μεταμφιέσεις αποτελούν πρακτικό εργαλείο που επιτρέπει στους αστυνομικούς να πλησιάζουν υπόπτους χωρίς να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους και χωρίς να προκαλούν υποψίες στην περιοχή όπου πραγματοποιείται η επιχείρηση.

Με πληροφορίες από Associated Press

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