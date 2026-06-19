Περιβαλλοντικός ακτιβιστής στη Βρετανία κινδυνεύει με δίωξη επειδή καθάρισε ποτάμι

Ένας περιβαλλοντικός ακτιβιστής και δικηγόρος από τη Βρετανία βρίσκεται αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο άσκησης ποινικής δίωξης, επειδή οργάνωσε εθελοντές για τον καθαρισμό ενός ποταμού, ύστερα από χρόνια εκκλήσεων προς τις αρμόδιες αρχές να παρέμβουν.

Ο Πολ Πάουλσλαντ, δικηγόρος και γνωστός υπερασπιστής του περιβάλλοντος στη Βρετανία, συντόνισε ομάδα εθελοντών με στόχο την απομάκρυνση απορριμμάτων, βλάστησης και λάσπης από τμήμα του ποταμού Ρόντινγκ στην ανατολική Αγγλία.

Οι εθελοντές του οργανισμού River Roding Trust συγκέντρωσαν περίπου 200 σακούλες με σκουπίδια, κλαδιά και λάσπη από το Άλντερς Μπρουκ, παραπόταμο του Ρόντινγκ που διασχίζει το Έσεξ και το Μπάρκινγκ. Λίγο αργότερα, όμως, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Αγγλίας (Environment Agency) ενημέρωσε τον Πάουλσλαντ ότι ερευνάται επειδή πραγματοποίησε εργασίες χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

A barrister is facing a criminal record and even prison after he pulled 200 bags of rubbish from a section of the River Roding in Barking



Paul Powlesland aged 40 a barrister and environmentalist organized volunteers to clear 200 bags of rubbish including needles and weapons… pic.twitter.com/SLHYafkl15 — Grifty (@TheGriftReport) June 18, 2026

Βρετανία: Γιατί ήταν «παράνομη» η πρωτοβουλία του

Σύμφωνα με επιστολή που έλαβε, οι εργασίες θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκαν κατά παράβαση των περιβαλλοντικών κανονισμών του 2016 για την Αγγλία και την Ουαλία. Η υπηρεσία υποστηρίζει ότι έγιναν παρεμβάσεις στην κοίτη του ποταμού και ότι υλικά παρέμειναν εντός της πλημμυρικής ζώνης, κάτι που θα απαιτούσε ειδική περιβαλλοντική άδεια.

Παράλληλα, εξετάζεται αν ο ίδιος και οι εθελοντές ενδέχεται να έχουν διαπράξει και άλλες παραβάσεις, καθώς και ποιος ήταν ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος των εργασιών του. Από την άλλη πλευρά, ο Πάουλσλαντ, ο οποίος ζει σε πλωτό σπίτι στον Ρόντινγκ, υποστηρίζει ότι ζητούσε επί χρόνια από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος να καθαρίσει το ποτάμι, χωρίς αποτέλεσμα.

«Ύστερα από δεκαετίες αδράνειας απέναντι στα περιβαλλοντικά εγκλήματα στον Ρόντινγκ, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος αποφάσισε τελικά να δράσει», δήλωσε με ειρωνική διάθεση.

«Όχι όμως εναντίον της Thames Water, που έχει απορρίψει δισεκατομμύρια λίτρα λυμάτων στο ποτάμι, ούτε εναντίον όσων πετούν χιλιάδες τόνους απορριμμάτων στις όχθες του. Αντίθετα, στρέφεται εναντίον του River Roding Trust επειδή προσπάθησε να αποκαταστήσει το ποτάμι χωρίς άδεια».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, οργανωμένα κυκλώματα πετούν -παράνομα- μεγάλες ποσότητες αποβλήτων κατά μήκος του Ρόντινγκ, ενώ η ίδια η Υπηρεσία Περιβάλλοντος διερευνά εδώ και καιρό υποθέσεις παράνομης απόθεσης απορριμμάτων στην περιοχή.

Ο γνωστός συγγραφέας φυσιολατρικών βιβλίων, Ρόμπερτ ΜακΦάρλεϊ σχολίασε στο Instagram ότι, αν τελικά ασκηθεί δίωξη, η υπηρεσία θα βρεθεί αντιμέτωπη με «κύμα αντιδράσεων, χλευασμού και κατακραυγής».

The UK is sickening. This guy faces more time than fly tippers get. For CLEANING a river



Environmental lawyer facing up to 2 years in prison for clearing rubbish from East London river

Paul Powlesland, 40, and a group of volunteers filled over 200 bags of rubbish from the River… pic.twitter.com/ipe4zDvEB8 — leilani dowding 🌸🚜 ☮️ (@LeilaniDowding) June 19, 2026

Τι δηλώνει ο ακτιβιστής στη Βρετανία

Ο Πάουλσλαντ υποστηρίζει ότι από τον καθαρισμό και μετά η κατάσταση στο ποτάμι έχει βελτιωθεί αισθητά.

«Η περιοχή που καθαρίστηκε έχει αρχίσει να ανακάμπτει εντυπωσιακά. Η άγρια ζωή επιστρέφει και το οικοσύστημα δείχνει ξανά ζωντανό. Κι όμως, εμείς απειλούμαστε με δίωξη», είπε.

«Αυτό συνοψίζει το πρόβλημα της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. Δεν διώκει όσους πραγματικά θα έπρεπε να διώξει και επιλέγει εύκολους στόχους».

Ο ίδιος δηλώνει πρόθυμος να συνεργαστεί με τις αρχές στο μέλλον και να τις ενημερώνει για παρόμοιες δράσεις, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα ή παρεμβάσεις σε ευαίσθητα οικοσυστήματα.

Με πληροφορίες από Guardian