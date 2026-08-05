Πέρεζ Χίλτον: O blogger αυτοτραυματιζόταν σε live στο TikTok - «Γιατί το κάνεις αυτό;»

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει η κατάσταση της υγείας του γνωστού Αμερικανού blogger και σχολιαστή της showbiz Πέρεζ Χίλτον, ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Φλόριντα έπειτα από ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό livestream στo TikTok που οδήγησε δεκάδες θεατές να καλέσουν τις αρχές.

Σύμφωνα με την αστυνομία της κομητείας Miami-Dade, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έλαβαν πολλές τηλεφωνικές κλήσεις από πολίτες που παρακολουθούσαν τη ζωντανή μετάδοση και εξέφραζαν φόβους για την ασφάλεια του 48χρονου.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στην κατοικία του, όπου ακολούθησαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες διαχείρισης περιστατικών ψυχικής υγείας, δίνοντας προτεραιότητα στην επικοινωνία και την αποκλιμάκωση της κατάστασης.

Στη συνέχεια, ο Πέρεζ Χίλτον μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε τοπικό νοσοκομείο για να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

O Πέρεζ Χίλτον προκάλεσε ο ίδιος τραύματα στον εαυτό του ενώ στο χέρι του κρατάει ένα μεγάλο μαχαίρι. «F@ck yes» ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά. Σε άλλο βίντεο, δε, όταν αντιλήφθηκε την παρουσία αστυνομικών έξω από το σπίτι του, ο blogger έλεγε «πυροβολήστε με, έχουν έρθει αστυνομικοί απ' έξω».

Χρήστες του TikTok που παρακολουθούσαν το σοκαριστικό live φώναζαν στον Περέζ Χίλτον να σταματήσει, με άλλους να λένε «πρέπει να πάρουμε την αστυνομία» και άλλους να τον ρωτάνε «γιατί το κάνεις αυτό;».

Η υπόθεση προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου χιλιάδες χρήστες εξέφρασαν την στήριξή τους και ευχήθηκαν ταχεία ανάρρωση στον blogger.

Η ομάδα του μάλιστα, εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε ότι η βασική προτεραιότητα αυτή την στιγμή είναι η υγεία και η ευημερία του ίδιου και της οικογένειάς του, ζητώντας παράλληλα σεβασμό στην ιδιωτικότητά του μέχρι να υπάρξει επίσημη ενημέρωση.

Σημειώνεται πως το βίντεο από το live έχει κατέβει από το TikTok.

Ποιος είναι ο Πέρεζ Χίλτον

Ο Πέρεζ Χίλτον, κατά κόσμον Mario Armando Lavandeira Jr., έγινε γνωστός στις αρχές της δεκαετίας του 2000 μέσα από το ομώνυμο gossip site του, το οποίο εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο δημοφιλή διαδικτυακά μέσα για ειδήσεις γύρω από τη διεθνή showbiz.

Με τα χρόνια συμμετείχε σε τηλεοπτικές παραγωγές, δημιούργησε podcast και διατήρησε έντονη παρουσία στα social media, αποκτώντας εκατομμύρια ακολούθους.

Το τελευταίο διάστημα είχε μιλήσει δημόσια για σοβαρές περιπέτειες με την υγεία του, γεγονός που είχε ήδη προκαλέσει ανησυχία στους θαυμαστές του.

Το νέο περιστατικό αναζωπύρωσε τις συζητήσεις γύρω από τη σημασία της έγκαιρης υποστήριξης σε ανθρώπους που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν θέματα με την ψυχική τους υγεία, αλλά και για τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι πολίτες όταν αντιλαμβάνονται ότι κάποιος ίσως βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο.

Με πληροφορίες από Hello!