Πέρεζ Χίλτον: «Επικοινωνεί» - Η ανακοίνωση της οικογένειάς του μετά το live όπου αυτοτραυματίζεται

Η οικογένεια του Πέρεζ Χίλτον ανακοίνωσε ότι ο ίδιος «είναι σε θέση να επικοινωνεί».

Μια ημέρα πριν, και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο TikTok, εμφανίστηκε να αυτοτραυματίζεται.

«Η οικογένειά μας θέλει να ευχαριστήσει για άλλη μια φορά όλους όσους έδειξαν το ενδιαφέρον τους με προσευχές, ευγενικά μηνύματα και υποστήριξη προς τον Πέρεζ», αναφέρεται στη δήλωση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, 5 Αυγούστου. «Η συμπόνια και η ανθρωπιά σας κατά τη διάρκεια αυτής της βαθιά οδυνηρής περιόδου σημαίνουν περισσότερα από ό,τι μπορούν να εκφράσουν οι λέξεις», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η οικογένεια σημειώνει ότι το περιστατικό υπήρξε «απίστευτα δύσκολο και συναισθηματικά φορτισμένο», ωστόσο τονίζει πως εξακολουθεί να διατηρεί την ελπίδα της για την πορεία της υγείας του.

Οικογένεια Πέρεζ Χίλτον: «Ζητούμε με σεβασμό να συνεχίσετε να προσεύχεστε»

«Επιβεβαιώσαμε επίσης ότι ο Πέρεζ είναι σε θέση να επικοινωνεί, γεγονός που έδωσε ελπίδα στην οικογένειά μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Ζητούμε με σεβασμό να συνεχίσετε να προσεύχεστε, να δείχνετε κατανόηση και επιείκεια, καθώς ο Πέρεζ συνεχίζει την ανάρρωσή του», προσθέτει η οικογένεια.

«Θα μοιραστούμε περισσότερες ενημερώσεις μόλις λάβουμε επιβεβαιωμένες πληροφορίες και όταν θα είμαστε σε θέση να το κάνουμε».

Πέρεζ Χίλτον: Τι συνέβη στη ζωντανή μετάδοση στο TikTok

Ο Πέρεζ Χίλτον μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Φλόριντα έπειτα από ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό livestream στo TikTok που οδήγησε δεκάδες θεατές να καλέσουν τις αρχές.

Σύμφωνα με την αστυνομία της κομητείας Miami-Dade, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έλαβαν πολλές τηλεφωνικές κλήσεις από πολίτες που παρακολουθούσαν τη ζωντανή μετάδοση και εξέφραζαν φόβους για την ασφάλεια του 48χρονου.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι του, όπου ακολούθησαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες διαχείρισης περιστατικών ψυχικής υγείας, δίνοντας προτεραιότητα στην επικοινωνία και την αποκλιμάκωση της κατάστασης.

Στη συνέχεια, ο Χίλτον μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε τοπικό νοσοκομείο για να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Φαίνεται πως προκάλεσε ο ίδιος τραύματα στον εαυτό του. «F..k yes» ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά. Σε άλλο βίντεο, δε, όταν αντιλήφθηκε την παρουσία αστυνομικών έξω από το σπίτι του, ο blogger έλεγε «πυροβολήστε με, έχουν έρθει αστυνομικοί απ' έξω».

Χρήστες του TikTok που παρακολουθούσαν το σοκαριστικό live φώναζαν στον Περέζ Χίλτον να σταματήσει, με άλλους να λένε «πρέπει να πάρουμε την αστυνομία» και άλλους να τον ρωτάνε «γιατί το κάνεις αυτό;».

Ποιος είναι ο Πέρεζ Χίλτον

Ο Πέρεζ Χίλτον, κατά κόσμον Mario Armando Lavandeira Jr., έγινε γνωστός στις αρχές της δεκαετίας του 2000 μέσα από το ομώνυμο gossip site του, το οποίο εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο δημοφιλή διαδικτυακά μέσα για ειδήσεις γύρω από τη διεθνή showbiz.

Με τα χρόνια συμμετείχε σε τηλεοπτικές παραγωγές, δημιούργησε podcast και διατήρησε έντονη παρουσία στα social media, αποκτώντας εκατομμύρια ακολούθους. Το τελευταίο διάστημα είχε μιλήσει δημόσια για σοβαρές περιπέτειες με την υγεία του, γεγονός που είχε ήδη προκαλέσει ανησυχία στους θαυμαστές του.

Με πληροφορίες από People