Peppa Pig: Οι δημιουργοί της κέρδισαν τη δικαστική μάχη κατά του Wolfoo για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων

Δικαστήριο διέταξε την αφαίρεση όλων των βίντεο του χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων Wolfoo από πλατφόρμες, μεταξύ των οποίων και του YouTube, καθώς έκρινε ότι η σειρά χρησιμοποιούσε παράνομα ηχητικό υλικό από την Peppa Pig.

Ο Wolfoo, μια βιετναμέζικη σειρά κινουμένων σχεδίων με πρωταγωνιστή έναν μικρό λύκο που ζει με την οικογένειά του, έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές στο διαδίκτυο.

Πρόσφατα, δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λονδίνου δικαίωσε τον κολοσσό της ψυχαγωγίας Hasbro, που κατέχει τα δικαιώματα της Peppa Pig, έπειτα από αγωγή που κατέθεσε κατά της SConnect, δημιουργού του Wolfoo, για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Ο δικαστής Σμιθ ανέφερε ότι η αντιγραφή ήταν «εκτεταμένη» και «μακροχρόνια», καθώς στα βίντεο του Wolfoo χρησιμοποιούνταν σύντομα ηχητικά αποσπάσματα από την Peppa Pig και τα μέλη της οικογένειάς της, με λέξεις και εκφράσεις όπως το «hooray!» («ζήτω!»).

Σε απόφαση που εκδόθηκε αυτή την εβδομάδα, ο δικαστής όρισε ότι όλα τα βίντεο με τον Wolfoo πρέπει να αποσυρθούν από τις πλατφόρμες έως τις 16:00 (ώρα Βρετανίας) τη Δευτέρα.

Η Hasbro και η εταιρεία Astley Baker Davies Ltd, δημιουργός της Peppa Pig, είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη στο Λονδίνο ήδη από το 2022.

Peppa Pig owners win copyright battle against 'impostor' Wolfoo https://t.co/GNKfHOGJca — BBC News (UK) (@BBCNews) July 29, 2026

Peppa Pig: H SConnect επιχείρησε «να παραπλανήσει το νεανικό κοινό του Wolfoo

Σύμφωνα με την απόφαση, οι εταιρείες υποστήριξαν ότι η SConnect επιχείρησε «να παραπλανήσει το νεανικό κοινό του Wolfoo, ηλικίας κυρίως από δύο έως πέντε ετών, ώστε να πιστέψει ότι ο Wolfoo είναι ο ίδιος χαρακτήρας με την Peppa Pig ή ότι συνδέεται με αυτήν».

Αρχικά, οι ενάγοντες είχαν εκφράσει αντιρρήσεις για την εμφάνιση και την εικαστική ταυτότητα του Wolfoo, ωστόσο επέλεξαν να βασίσουν τη δικαστική τους υπόθεση κυρίως στο ηχητικό υλικό, εκτιμώντας ότι ήταν ευκολότερο να αποδειχθεί η άμεση αντιγραφή των ηχητικών αποσπασμάτων.

Ο δικαστής έκρινε ότι τα στοιχεία για την αντιγραφή του ήχου ήταν «αδιάσειστα». «Η αντιγραφή ήταν εκτεταμένη και, τουλάχιστον όσον αφορά τα αγγλόφωνα βίντεο του Wolfoo, φαίνεται να ήταν συστηματική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η SConnect αρνήθηκε τις κατηγορίες περί παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, ωστόσο παραδέχθηκε ότι ορισμένα βίντεο του Wolfoo που δημιουργήθηκαν πριν από τα μέσα του 2020 περιλάμβαναν ήχο από την Peppa Pig, καθώς ανεξάρτητος εξωτερικός συνεργάτης είχε χρησιμοποιήσει τα συγκεκριμένα αποσπάσματα χωρίς να το γνωρίζει η εταιρεία.

Η εταιρεία υποστήριξε ακόμη ότι όλα τα βίντεο που παραβίαζαν τα πνευματικά δικαιώματα αφαιρέθηκαν και ότι όλες οι παραγωγές του Wolfoo μετά τα μέσα του 2020 χρησιμοποιούν αποκλειστικά φωνές και ηχητικά εφέ που δημιουργήθηκαν εσωτερικά.

Ωστόσο, ο δικαστής απέρριψε τα επιχειρήματα αυτά, επισημαίνοντας ότι το γεγονός πως τα ηχητικά αποσπάσματα προήλθαν από τρίτο συνεργάτη είναι «άσχετο» με την υπόθεση. Πρόσθεσε ότι, ενώ πολλά επίμαχα βίντεο αποσύρθηκαν, ορισμένα μεταφέρθηκαν απλώς σε άλλα κανάλια, ενώ ο ισχυρισμός ότι όλα τα νέα ηχητικά δημιουργήθηκαν από την ίδια την εταιρεία «μπορεί να καταρριφθεί».

Σύμφωνα με τον δικαστή, αποσπάσματα ήχου από την Peppa Pig εντοπίστηκαν και στα 92 αγγλόφωνα βίντεο του Wolfoo που εξετάστηκαν, καθώς και περίπου στο 75% των βίντεο σε άλλες γλώσσες.

Peppa Pig: «Σημαντική δικαστική απόφαση»

Η SConnect υποστήριξε ότι η απόφαση θα έπρεπε να αφορά μόνο τα βίντεο που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της δίκης. Ωστόσο, ο δικαστής αποφάνθηκε ότι πρέπει να αποσυρθούν όλα τα βίντεο του Wolfoo.

Η εταιρεία υποστήριξε επίσης ότι η γεωγραφική εμβέλεια της απόφασης είναι ευρεία, όμως το δικαστήριο έκρινε ότι αυτή θα ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλα τα 166 κράτη-μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), στα οποία περιλαμβάνονται τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Βιετνάμ.

Ο Άντριου Λι, εταίρος και επικεφαλής του τμήματος πνευματικής ιδιοκτησίας της δικηγορικής εταιρείας Brandsmiths, η οποία εκπροσώπησε τη Hasbro, χαρακτήρισε την απόφαση «ιδιαίτερα σημαντική».

Όπως δήλωσε στο BBC News, η Peppa Pig προβάλλεται «σε εκατοντάδες χώρες σε όλο τον κόσμο» και η υπόθεση αποτελούσε σοβαρό πρόβλημα για το εμπορικό σήμα εξαιτίας της τεράστιας απήχησης του Wolfoo.

«Καταθέτοντας την αγωγή στα βρετανικά δικαστήρια, που αποτελούσαν τη φυσική μας δικαιοδοσία, και δεδομένου ότι οι εναγόμενοι είχαν δραστηριότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρότι εδρεύουν στο Βιετνάμ, καταφέραμε να πείσουμε το δικαστήριο να εξετάσει την υπόθεση σε ευρύτερη κλίμακα».

Στόχος μας ήταν να προστατεύσουμε το εμπορικό σήμα της Peppa Pig μέσω μίας και μόνο δικαστικής διαδικασίας, αντί να χρειαστεί να κινηθούμε νομικά ξεχωριστά σε κάθε χώρα», κατέληξε.

Με πληροφορίες από BBC