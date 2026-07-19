Πέντε νεκροί στο Περού από σεισμό 5,5 Ρίχτερ: Άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων

Σεισμός μεγέθους 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην ορεινή περιοχή των Άνδεων στο Περού, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον πέντε άνθρωποι.

Σύμφωνα με τις αρχές, περισσότεροι από 20 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ περίπου 300 έχουν εκτοπιστεί από τις εστίες τους.

Σεισμός στο Περού: Άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων – Εκτεταμένες ζημιές

Το Εθνικό Ινστιτούτο Πολιτικής Άμυνας του Περού ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των αγνοουμένων παραμένει άγνωστος.

Αρκετά κτίρια κατέρρευσαν ή υπέστησαν σοβαρές δομικές ζημιές, μεταξύ αυτών η τοπική εκκλησία και το μοναστήρι της περιοχής.

Εικόνες που μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αποτυπώνουν την αγωνία των συγγενών των σεισμόπληκτων σε μία από τις περιοχές που επηρεάστηκαν περισσότερο, την αγροτική κοινότητα Τσόνγκο Μπάχο. Εκεί, κάτοικοι πέρασαν τη νύχτα κάτω από κουβέρτες, έξω από τα σπίτια τους που είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ διασώστες εντόπισαν και ζώα παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια.

ATENCIÓN | Asciende a cinco la cifra de muertos por sismos en Perú. Autoridades reportan 21 heridos, 300 damnificados y decenas de viviendas destruidas. pic.twitter.com/9DisSqsCcb — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) July 19, 2026

Με πληροφορίες από το ABC News

