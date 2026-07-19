ΔΙΕΘΝΗ

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Διεθνή /

Πέντε νεκροί στο Περού από σεισμό 5,5 Ρίχτερ: Άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων

Κάτοικοι πέρασαν τη νύχτα κάτω από κουβέρτες, έξω από τα σπίτια τους που είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές

ΣΕΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΝΕΚΡΟΙ Facebook Twitter
Φωτ.: X
The LiFO team
The LiFO team
0

Σεισμός μεγέθους 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην ορεινή περιοχή των Άνδεων στο Περού, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον πέντε άνθρωποι.

Σύμφωνα με τις αρχές, περισσότεροι από 20 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ περίπου 300 έχουν εκτοπιστεί από τις εστίες τους.

Σεισμός στο Περού: Άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων – Εκτεταμένες ζημιές

Το Εθνικό Ινστιτούτο Πολιτικής Άμυνας του Περού ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των αγνοουμένων παραμένει άγνωστος.

Αρκετά κτίρια κατέρρευσαν ή υπέστησαν σοβαρές δομικές ζημιές, μεταξύ αυτών η τοπική εκκλησία και το μοναστήρι της περιοχής.

Εικόνες που μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αποτυπώνουν την αγωνία των συγγενών των σεισμόπληκτων σε μία από τις περιοχές που επηρεάστηκαν περισσότερο, την αγροτική κοινότητα Τσόνγκο Μπάχο. Εκεί, κάτοικοι πέρασαν τη νύχτα κάτω από κουβέρτες, έξω από τα σπίτια τους που είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ διασώστες εντόπισαν και ζώα παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια.

Με πληροφορίες από το ABC News
 

 
 
Διεθνή

Tags

0

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΑΖΑ

Διεθνή / Μουντιάλ 2026: Η Γάζα πανηγυρίζει για την Ισπανία, καθώς αυξάνεται η προσμονή για τον τελικό

Οι οπαδοί του ποδοσφαίρου στη Γάζα εκφράζουν την υποστήριξή τους προς την Ισπανία εν όψει της αναμέτρησης με την Αργεντινή, επικαλούμενοι την ισπανική αλληλεγγύη προς τους Παλαιστινίους
THE LIFO TEAM
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΣ ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΙΟΡΔΑΝΙΑ

Διεθνή / Μέση Ανατολή: Το Ιράν αναφέρει πλήγμα σε πυρηνική εγκατάσταση - Προειδοποίηση σε Αμερικανούς πολίτες της Ιορδανίας

Παράλληλα, το Κουβέιτ αναφέρει ιρανική επίθεση σε εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας - Το Ιράν θέλει να ασκήσει πίεση στον Τραμπ, εκτιμά ειδικός αναλυτής
THE LIFO TEAM
ΙΣΡΑΗΛ ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ

Διεθνή / Το Ισραήλ απειλεί να καταλάβει τις Δεξαμενές του Σολομώντα κοντά στη Βηθλεέμ

«Είναι το μόνο μέρος πλέον σε ολόκληρη τη Βηθλεέμ όπου μπορείς να βρεις κάπου να καθίσεις και να απολαύσεις το νερό, τη σκιά, τον πράσινο χώρο και τώρα προσπαθούν να μας το κλέψουν», λέει κάτοικος της Δυτικής Όχθης
THE LIFO TEAM
 
 