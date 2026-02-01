Πέντε βασικά σημεία για την απαγόρευση των social media σε ανηλίκους στη Γαλλία

Η Γαλλία, μετά τη σχετική εισήγηση του προέδρου της χώρας Εμάνουελ Μακρόν, ετοιμάζεται να γίνει η δεύτερη χώρα μετά την Αυστραλία, που θα απαγορεύσει την πρόσβαση στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών.

Το νομοσχέδιο, που έχει τη στήριξη του Γάλλου προέδρου Εμάνουελ Μακρόν, πέρασε ήδη από την Κάτω Βουλή και, αν ολοκληρωθεί η κοινοβουλευτική διαδικασία, αναμένεται να τεθεί σε ισχύ μέσα στο 2026, περιγράφει με τη σειρά του το Politico.

Η πρωτοβουλία έρχεται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τις επιπτώσεις πλατφορμών όπως το TikTok, το Instagram, το Snapchat και το X στην ψυχική υγεία ανηλίκων.

Γαλλία: Πέντε βασικά σημεία του νομοσχεδίου για τα social media

Ακολουθούν τα πέντε βασικά σημεία που πρέπει να γνωρίζει κανείς για το νέο σχέδιο νόμου σχετικά με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη Γαλλία:

1. Πότε θα τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση

Η γαλλική κυβέρνηση στοχεύει στην 1η Σεπτεμβρίου 2026.

Ο Μακρόν δήλωσε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο X ότι «από την 1η Σεπτεμβρίου τα παιδιά και οι έφηβοι θα προστατευθούν επιτέλους».

Το νομοσχέδιο πρέπει πρώτα να εγκριθεί από τη Γερουσία. Αν ψηφιστεί, θα συσταθεί μικτή επιτροπή Βουλής–Γερουσίας για την τελική διαμόρφωση του κειμένου.

2. Ποιες πλατφόρμες αφορά

Ο νόμος δεν κατονομάζει συγκεκριμένες πλατφόρμες. Τον τελικό λόγο θα έχει η γαλλική ρυθμιστική αρχή οπτικοακουστικών και ψηφιακών μέσων Arcom.

Η εισηγήτρια του νομοσχεδίου, βουλευτής του κόμματος «Αναγέννηση», έχει δηλώσει ότι το μοντέλο θα είναι παρόμοιο με της Αυστραλίας και πιθανότατα θα περιλαμβάνει Snapchat, TikTok, Instagram και X.

Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο να απαγορευτούν επιμέρους λειτουργίες: για παράδειγμα τα WhatsApp Stories και Channels, αλλά και το chat στο Roblox.

3. Ποιος θα επιβλέπει την εφαρμογή

Παρότι η Γαλλία είναι το πρώτο κράτος-μέλος της ΕΕ που προχωρά σε τέτοιο μέτρο, την εποπτεία δεν θα την έχει το Παρίσι, αλλά οι Βρυξέλλες.

Η απαγόρευση θα εφαρμοστεί στο πλαίσιο του Digital Services Act (DSA). Η Γαλλία μπορεί να ορίσει ελάχιστο όριο ηλικίας, όμως η Κομισιόν θα είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο συμμόρφωσης των πλατφορμών.

Παραβάσεις του DSA μπορούν να οδηγήσουν σε πρόστιμα έως 6% του παγκόσμιου ετήσιου τζίρου μιας πλατφόρμας.

4. Τα τεχνικά εμπόδια

Μεγάλο αγκάθι αποτελεί το πώς θα γίνεται ο έλεγχος ηλικίας. Οι πλατφόρμες (όπως η Meta) υποστηρίζουν ότι ο έλεγχος πρέπει να γίνεται σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος, ενώ εταιρείες όπως η Apple ρίχνουν την ευθύνη στις ίδιες τις εφαρμογές.

Η Γαλλία θεωρεί ότι, βάσει των οδηγιών της Κομισιόν, την ευθύνη έχουν οι πάροχοι υπηρεσιών, δηλαδή πλατφόρμες όπως το TikTok και το Instagram.

Το κράτος δεν θα επιβάλει συγκεκριμένη τεχνολογία. Οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν λύσεις όπως το γαλλικό σύστημα πιστοποίησης ηλικίας «Jeprouvemonage», αρκεί να πληρούνται τα κριτήρια ακρίβειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

5. Τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη

Η Γαλλία δεν είναι μόνη. Η Δανία έχει συμφωνήσει σε περιορισμούς για κάτω των 15 (με γονική συναίνεση από τα 13), η Αυστρία επεξεργάζεται απαγόρευση για κάτω των 14, ενώ νομοσχέδια βρίσκονται σε εξέλιξη σε Ισπανία και Ιταλία.

Στην Ελλάδα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει εκφράσει ανοιχτά τη στήριξή του σε αντίστοιχα μέτρα, ενώ σε ευρύτερο, ευρωπαϊκό επίπεδο, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει συγκροτήσει ομάδα ειδικών για να εξετάσει αν μια πανευρωπαϊκή απαγόρευση είναι εφικτή.

Η συζήτηση για τα social media και τα παιδιά μπαίνει πλέον σε θεσμική φάση. Και η Γαλλία δείχνει αποφασισμένη να τραβήξει πρώτη τη γραμμή.

Με πληροφορίες από Politico