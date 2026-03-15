Πέντε απόπειρες δολοφονίας εναντίον royals που συγκλόνισαν τον διεθνή Τύπο

Η εικόνα των βασιλικών οικογενειών συνδέεται συνήθως με τελετές, επίσημες εμφανίσεις και λαμπερά γεγονότα.

Ωστόσο, πίσω από τη δημόσια αυτή εικόνα κρύβεται συχνά μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα. Κατά τη διάρκεια της σύγχρονης ιστορίας, αρκετά μέλη βασιλικών οικογενειών βρέθηκαν στο στόχαστρο επιθέσεων ή ακόμα και απόπειρας δολοφονίας.

Ορισμένα από αυτά τα περιστατικά προκάλεσαν διεθνή αίσθηση και οδήγησαν σε σημαντικές αλλαγές στα μέτρα ασφαλείας γύρω από τους μονάρχες και τους διαδόχους. Ακολουθούν πέντε χαρακτηριστικές περιπτώσεις που καταγράφηκαν τις τελευταίες δεκαετίες.

1. Απόπειρα κατά του Καρόλου στη Νέα Ζηλανδία (1994)

Το 1994, ο τότε πρίγκιπας Κάρολος έγινε στόχος επίθεσης κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Waitangi Treaty Grounds στη Νέα Ζηλανδία. Ο νεαρός David Kang πυροβόλησε προς την κατεύθυνσή του με τουφέκι από κοντινή απόσταση, όμως η σφαίρα δεν τον τραυμάτισε. Ο δράστης συνελήφθη άμεσα και αργότερα δήλωσε ότι ήθελε να τραβήξει την προσοχή σε κοινωνικά ζητήματα.

2. Επίθεση στην πριγκίπισσα Άννα (1974)

Το 1974, η πριγκίπισσα Άννα, κόρη της βασίλισσας Ελισάβετ, δέχθηκε επίθεση στο Λονδίνο. Ο δράστης Ian Ball επιχείρησε να την απαγάγει για λύτρα, πυροβολώντας και τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους που προσπάθησαν να την προστατεύσουν. Η ίδια αρνήθηκε να τον ακολουθήσει λέγοντας τη φράση που έμεινε ιστορική: «Not bloody likely», πριν ο δράστης συλληφθεί.

3. Πυροβολισμοί κατά της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ (1981)

Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης Trooping the Colour το 1981, η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ έγινε στόχος πυροβολισμών από τον Marcus Sarjeant.

Ο δράστης πυροβόλησε έξι φορές με πιστόλι προς την κατεύθυνση της βασίλισσας, όμως το όπλο περιείχε άσφαιρα φυσίγγια. Συνελήφθη αμέσως από τις αρχές.

4. Επίθεση στον βασιλιά της Ισπανίας (2012)

Το 2012, ένας άνδρας προσπάθησε να πλησιάσει τον βασιλιά Χουάν Κάρλος κατά τη διάρκεια δημόσιας εμφάνισης στη Μαδρίτη. Ο δράστης κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο και κινήθηκε απειλητικά προς τον βασιλιά, πριν ακινητοποιηθεί από την ασφάλεια. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία και οδήγησε σε επανεξέταση των μέτρων προστασίας της ισπανικής βασιλικής οικογένειας.

5. Η απόπειρα κατά του βασιλιά Χάραλντ της Νορβηγίας (2003)

Το 2003, ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας έγινε στόχος απειλής όταν ένας ένοπλος άνδρας προσπάθησε να πλησιάσει τη βασιλική αυτοκινητοπομπή στο Όσλο.

Οι δυνάμεις ασφαλείας παρενέβησαν άμεσα και ο δράστης συνελήφθη πριν καταφέρει να φτάσει κοντά στον βασιλιά. Το περιστατικό ενίσχυσε περαιτέρω τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τη νορβηγική βασιλική οικογένεια.