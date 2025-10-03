Πεντάγωνο: Συμφωνητικά σιωπής και ανιχνευτές ψεύδους για να σταματήσουν οι διαρροές

Σχέδιο αυστηρού ελέγχου του προσωπικού του ετοιμάζει το Πεντάγωνο, προτείνοντας δύο νέα μέτρα: υποχρεωτικές συμφωνίες εμπιστευτικότητας (συμφωνίες σιωπής) και τυχαίες εξετάσεις με ανιχνευτές ψεύδους για χιλιάδες στρατιωτικούς και πολιτικούς υπαλλήλους.

Στόχος, σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, είναι να περιοριστούν οι διαρροές πληροφοριών προς τον Τύπο και να διασφαλιστεί η απόλυτη πίστη του προσωπικού.

Ποιους αφορά

Τα μέτρα αναμένεται να αγγίξουν περίπου 5.000 άτομα που εργάζονται στο Γραφείο του Υπουργού Άμυνας και στο Κοινό Επιτελείο. Από υψηλόβαθμους στρατηγούς μέχρι διοικητικούς υπαλλήλους, όλοι θα πρέπει να υπογράψουν ότι δεν θα μεταφέρουν καμία εσωτερική πληροφορία χωρίς ειδική άδεια.

Παράλληλα, όσοι κρίνονται ως «ευαίσθητοι στόχοι» θα περνούν τυχαία από ελέγχους με πολυγράφο, γνωστό και ως ανιχνευτή ψεύδους. Η μέθοδος αυτή είναι σπάνια για το Πεντάγωνο και έχει προκαλέσει ήδη αντιδράσεις.

Ο ρόλος του Χέγκσεθ

Πίσω από το σχέδιο βρίσκεται ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ και πρώην τηλεοπτικός σχολιαστής. Από τότε που ανέλαβε το υπουργείο, έχει δεσμευτεί να περιορίσει την εσωτερική «ανυπακοή» και να διασφαλίσει απόλυτη εμπιστοσύνη στη διοίκηση.

Οι αντιδράσεις

Πρώην αξιωματούχοι και ειδικοί σε θέματα εθνικής ασφάλειας υποστηρίζουν ότι ήδη υπάρχουν νόμοι και ποινές για διαρροές απόρρητων πληροφοριών. Θεωρούν ότι το νέο σχέδιο στοχεύει περισσότερο στον έλεγχο της πίστης του προσωπικού παρά στην αντιμετώπιση ξένης κατασκοπείας. Ορισμένοι μάλιστα κάνουν λόγο για μια προσπάθεια «εκφοβισμού» των εργαζομένων ώστε να μην μιλούν στα ΜΜΕ.

Τι θα αλλάξει

Αν εγκριθεί, το σχέδιο θα περιορίσει ακόμη περισσότερο τη διαφάνεια:

Θα μειώσει τις τακτικές ενημερώσεις των δημοσιογράφων.

Θα περιορίσει την πρόσβαση των ΜΜΕ σε στρατιωτικές δραστηριότητες.

Θα απαιτεί από τους δημοσιογράφους ειδική άδεια ακόμη και για τη συλλογή πληροφοριών.

Το Πεντάγωνο δεν έχει ακόμη δώσει το «πράσινο φως». Ωστόσο, η προοπτική χιλιάδες αξιωματούχοι να ζουν με τον φόβο ενός αιφνιδιαστικού τεστ σε ανιχνευτή ψεύδους έχει ήδη προκαλέσει έντονες συζητήσεις στις ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από Washington Post