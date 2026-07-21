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Πεντάγωνο: Σχεδόν 100 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί στη Μέση Ανατολή

Η ανακοίνωση έγινε λίγες μόλις ώρες αφότου το Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία δύο Αμερικανών στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους

The LiFO team
The LiFO team
ΗΠΑ ΙΡΑΝ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ Facebook Twitter
Φωτ. Unsplash
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Σχεδόν 100 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες κατά τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, δήλωσε ότι «σχεδόν 100 μέλη των ενόπλων δυνάμεων διαπιστώθηκε ότι φέρουν κάποιον βαθμό τραυματισμού» από τις 7 Ιουλίου, οπότε και οι ΗΠΑ ξανάρχισαν τις αεροπορικές επιδρομές κατά ιρανικών στόχων. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι το 96% εξ αυτών έχει ήδη επιστρέψει στην υπηρεσία του.

«Είναι αποφασισμένοι να επιστρέψουν στη μάχη», έγραψε ο Πάρνελ στο X, την στιγμή που η κυβέρνηση Τραμπ πασχίζει να αποκρούσει τις κατηγορίες ότι αποκρύπτει τον πραγματικό αριθμό των απωλειών.

«Η συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών αφορούσε ελαφρές διασειστικές κακώσεις», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Επιβεβαιώθηκαν τέσσερις θάνατοι Αμερικανών στρατιωτών

Η ανακοίνωση έγινε λίγες μόλις ώρες αφότου το Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία δύο Αμερικανών στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους το βράδυ της Παρασκευής, σε ιρανική επίθεση εναντίον αεροπορικής βάσης στην Ιορδανία. Πρόκειται για τον 25χρονο Τάιλερ Τζέιμς Φίχαν από την Χαβάη και την 19χρονη Ιζαμπέλα Γκονζάλες από το Τέξας.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) ανακοίνωσε ότι αναλύει σορούς που εντοπίστηκαν στο σημείο της επίθεσης στην Ιορδανία, προκειμένου να ταυτοποιήσει και τρίτο στρατιώτη που θεωρείται νεκρός. Παράλληλα, ένας τέταρτος Αμερικανός στρατιωτικός σκοτώθηκε το Σάββατο στο βόρειο Ιράκ, σύμφωνα με τον στρατό.

Το ενδιαφέρον των ΗΠΑ είναι πλέον τα Στενά του Ορμούζ 

Αν και ο πόλεμος ξεκίνησε με πρόσχημα την εξουδετέρωση του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου παραδέχονται όλο και συχνότερα ότι το ενδιαφέρον έχει πλέον μετατοπιστεί στα Στενά του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ δίνουν μάχη για να ανακτήσουν τον έλεγχο της κρίσιμης αυτής εμπορικής αρτηρίας, την οποία το Ιράν έχει μετατρέψει σε ισχυρό μοχλό πίεσης.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο μοναδικός λόγος που οι ΗΠΑ πραγματοποιούν πλήγματα είναι για να σταματήσουν τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Με πληροφορίες από Financial Times 

Διεθνή

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