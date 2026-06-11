Πεντάγωνο: Λανθασμένος συναγερμός οδήγησε σε εκκένωση

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε την Πέμπτη (11/6) το Πεντάγωνο στις ΗΠΑ, όταν αισθητήρας ανίχνευσης επικίνδυνων υλικών ενεργοποιήθηκε λανθασμένα, προκαλώντας μερική εκκένωση και αποκλεισμό τμημάτων του κτιρίου, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το CNN.

Αρχικά, αρκετοί όροφοι και διάδρομοι του Πενταγώνου αποκλείστηκαν, ενώ άλλοι εκκενώθηκαν εξαιτίας ενός περιστατικού που χαρακτηρίστηκε ως «συμβάν επικίνδυνων υλικών», σύμφωνα με τρεις πηγές και την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία.

Η κινητοποίηση προκλήθηκε όταν το σύστημα αισθητήρων του Πενταγώνου κατέγραψε πιθανή παρουσία άνθρακα, σύμφωνα με το CNN. Ωστόσο, όπως έγινε αργότερα γνωστό, το σύστημα παρουσίασε δυσλειτουργία, οδηγώντας σε ψευδή συναγερμό.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, δήλωσε ότι τα συστήματα του κτιρίου «εντόπισαν ζήτημα που σχετίζεται με την ποιότητα του αέρα, γεγονός που επέβαλε τη λήψη προληπτικών μέτρων έως ότου προσδιοριστεί η σοβαρότητά του».

«Το υπουργείο εφαρμόζει τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της εντολής παραμονής στους χώρους για την επηρεαζόμενη περιοχή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ειδικές ομάδες βρίσκονταν σε ετοιμότητα για την υποστήριξη των εργαζομένων.

Σε εσωτερική ενημέρωση της υπηρεσίας ασφαλείας του Πενταγώνου αναφερόταν ότι είχε εντοπιστεί «πρόβλημα ποιότητας αέρα» και ότι απαιτούνταν πρόσθετοι έλεγχοι.

«Οι επιπλέον δοκιμές ενδέχεται να διαρκέσουν μία έως δύο ώρες», σημειωνόταν στο μήνυμα, το οποίο καλούσε το προσωπικό να μην παρερμηνεύσει την παρουσία δυνάμεων πολλών υπηρεσιών και τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονταν στο κεντρικό αίθριο του συγκροτήματος.

Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο CNN, αποκλείστηκαν οι όροφοι δύο έως πέντε στους διαδρόμους τέσσερα έως επτά του τεράστιου συγκροτήματος. Στις επηρεαζόμενες περιοχές βρίσκονται, μεταξύ άλλων, το κεντρικό γραφείο δημοσίων σχέσεων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και το γραφείο του υπουργού Στρατού.

Μία ακόμη πηγή ανέφερε στο CNN ότι αστυνομικοί εντός του κτιρίου φορούσαν αντιασφυξιογόνες μάσκες και πλήρη εξοπλισμό χημικής προστασίας κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.