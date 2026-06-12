Το Πεντάγωνο δημοσιοποίησε νέα αρχεία για τα UFO - «Το βλέπεις κι εσύ αυτό;»

Το Πεντάγωνο δημοσίευσε μια σειρά νέων εγγράφων και βίντεο που σχετίζονται με UFO, ή UAP (Unidentified Anomalous Phenomena), αποτελώντας την τρίτη παρτίδα δημοσιοποιήσεων από τότε που η κυβέρνηση ξεκίνησε ένα κύμα νέων αποκαλύψεων τον περασμένο μήνα.

Η τελευταία παρτίδα περιλαμβάνει 53 έγγραφα, 10 εικόνες από τη CIA, το FBI, τη NASA, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας και άλλες μη κατονομαζόμενες υπηρεσίες, καθώς και έξι βίντεο και τρεις ηχογραφήσεις της NASA. Τα βίντεο δείχνουν αντικείμενα που μοιάζουν με σφαίρες στον ουρανό, ενώ μια σειρά από εικόνες και βίντεο παρουσιάζουν «καλλιτεχνικές ερμηνείες» των αναφερόμενων θεάσεων.

Αρκετά από τα έγγραφα περιγράφουν περιστατικά που αναφέρθηκαν από ομοσπονδιακούς αστυνομικούς το 2023, κατά τα οποία πέντε πράκτορες δήλωσαν ότι είδαν παράξενες σφαίρες στον ορίζοντα. Ένας πράκτορας αφηγήθηκε ότι ο συνάδελφός του τον ρώτησε: «Το βλέπεις κι εσύ αυτό;», καθώς μια φωτεινή σφαίρα φώτιζε τον ουρανό.

Τι περιλαμβάνει η νέα παρτίδα εγγράφων;

Το Πεντάγωνο ανέβασε τα αρχεία στον ιστότοπό του για τα UFO. Τέσσερα από τα βίντεο δείχνουν οπτικό υλικό από αυτόπτες μάρτυρες για παράξενα περιστατικά, μια αλλαγή σε σχέση με προηγούμενες δημοσιεύσεις που βασίζονταν κυρίως σε στρατιωτικά πλάνα. Τα νέα βίντεο, τα οποία συλλέχθηκαν από το FBI, περιλαμβάνουν και λεπτομέρειες από συνεντεύξεις με τους μάρτυρες.

Ένα περιστατικό έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 2025. Το βίντεο, με τίτλο «Θέαση σφαίρας στις βορειοανατολικές περιοχές», δείχνει δύο έντονα φώτα να κινούνται στον ουρανό.

«Οι μάρτυρες περιέγραψαν την κίνηση των σφαιρών ως αθόρυβη και ομαλή, και ότι κινούνταν παράλληλα σαν να πετούσαν σε σχηματισμό ή να ήταν συνδεδεμένες μεταξύ τους», αναφέρεται στην περιγραφή, με βάση συνεντεύξεις του FBI.

Ένα από τα αρχεία περιλαμβάνει έγγραφα από επιτροπή που συγκροτήθηκε από τη CIA το 1952 και 1953, με την ονομασία «Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή για Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα». Η επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα «ιπτάμενα δισκάκια» δεν αποτελούσαν φυσική απειλή, αλλά συνέστησε μια επίσημη πολιτική «απομυθοποίησης» του θέματος, ώστε να αφαιρεθεί το στοιχείο του μυστηρίου. Η ομάδα προειδοποίησε ότι μια «παθολογική εθνική ψυχολογία» γύρω από τα UFO θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από αντιπάλους.

Μια ακόμη ενδιαφέρουσα αποκάλυψη αφορά μια σειρά παράξενων γεγονότων στις δυτικές ΗΠΑ που συνέβησαν σε διάστημα δύο ημερών τον Οκτώβριο του 2023. Πέντε «ομοσπονδιακοί ειδικοί πράκτορες επιβολής του νόμου» κατέθεσαν τις μαρτυρίες τους στο Πεντάγωνο, και κάθε αφήγηση περιλαμβάνεται στα αρχεία.

«Το βλέπεις κι εσύ αυτό;»

Ένας πράκτορας ανέφερε ότι οι θεάσεις ξεκίνησαν με «παράξενα φώτα που κινούνταν σε ομάδες σε μεγάλη απόσταση». Ένας άλλος είπε ότι κόκκινα φώτα «επιτάχυναν ακαριαία και κινήθηκαν με απόλυτα ομαλό και συγχρονισμένο τρόπο σχηματίζοντας οριζόντιο σχήμα». Ένας μάρτυρας, που αναφέρεται ως Μάρτυρας 4, περιέγραψε μικρότερες σφαίρες να «γεννιούνται από μια μεγαλύτερη, πολύ φωτεινή πορτοκαλί μπάλα» επανειλημμένα, χάνοντας τον λογαριασμό «μετά από πέντε φορές».

Ο Μάρτυρας 3 είπε ότι οι εκτοξευόμενες σφαίρες έμοιαζαν «σαν σταφύλια που εκτινάσσονται από μια μπάλα μπάσκετ» και θυμήθηκε τον συνάδελφό του να λέει: «Το βλέπεις κι εσύ αυτό;».

Το FBI παρήγαγε ψηφιακές απεικονίσεις των περιγραφών για την αναπαράσταση των θεάσεων. Το Πεντάγωνο ανέφερε ότι οι απεικονίσεις δημιουργήθηκαν το 2026.

Οι πρόσφατες δημοσιοποιήσεις αρχείων προκλήθηκαν από εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε νωρίτερα φέτος ο Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο υποχρεώνει το Πεντάγωνο να αποκαλύψει περισσότερα έγγραφα σχετικά με τα UFO. Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι η κίνηση αυτή «αποδεικνύει την ειλικρινή δέσμευση της κυβέρνησης Τραμπ για πρωτοφανή διαφάνεια».

Με πληροφορίες από CBS News