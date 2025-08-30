Το Πεντάγωνο ανέθεσε συμβόλαιο 1,2 δισ. για κέντρο κράτησης σε εταιρεία που δηλώνει έδρα ένα σπίτι

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανέθεσε τον περασμένο μήνα σύμβαση ύψους έως 1,2 δισ. δολαρίων για την κατασκευή και λειτουργία του μεγαλύτερου κέντρου κράτησης μεταναστών στις ΗΠΑ. Ωστόσο, το έργο δεν ανατέθηκε σε κάποιον από τους μεγάλους εργολάβους, αλλά σε μία μικρή επιχείρηση χωρίς εμφανή εμπειρία στη διαχείριση σωφρονιστικών εγκαταστάσεων.

Το έργο στο στρατόπεδο Fort Bliss στο δυτικό Τέξας δόθηκε την Acquisition Logistics LLC, η οποία δεν έχει αναλάβει ποτέ στο παρελθόν συμβόλαιο αξίας που ξεπερνά τα 16 εκατ. δολάρια. Η εταιρεία δεν διαθέτει λειτουργική ιστοσελίδα και έχει δηλώσει ως έδρα ένα τυπικό σπίτι στα προάστια της Βιρτζίνια, ιδιοκτησίας ενός 77χρονου απόστρατου αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού.

Το Πεντάγωνο αρνείται να δώσει εξηγήσεις για την επιλογή του

Το μυστήριο γύρω από την ανάθεση εντάθηκε όταν το νέο κέντρο άρχισε να δέχεται τους πρώτους κρατουμένους. Το Πεντάγωνο αρνείται να δημοσιοποιήσει το συμβόλαιο ή να εξηγήσει γιατί προτίμησε την Acquisition Logistics έναντι δώδεκα άλλων υποψηφίων, ενώ τουλάχιστον μία ανταγωνίστρια εταιρεία έχει ήδη καταθέσει ένσταση.

Το κέντρο ανεγείρεται εντός της στρατιωτικής βάσης Fort Bliss στο δυτικό Τέξας, σηματοδοτώντας την αυξανόμενη εμπλοκή του στρατού σε αρμοδιότητες που παραδοσιακά ανήκαν σε πολιτικές υπηρεσίες. Ειδικοί εκτιμούν ότι η μυστικότητα και η ταχύτητα της διαδικασίας αντικατοπτρίζουν τη βιασύνη της κυβέρνησης να υλοποιήσει την υπόσχεση Τραμπ για μαζικές συλλήψεις και απελάσεις έως και 10 εκατ. μεταναστών χωρίς νόμιμη άδεια παραμονής

Η βουλευτής των Δημοκρατικών Βερόνικα Εσκομπάρ, στην εκλογική περιφέρεια της οποίας ανήκει το Fort Bliss, προειδοποίησε: «Είναι πολύ εύκολο να χαλαρώσουν τα πρότυπα λειτουργίας όταν η προτεραιότητα είναι το κέρδος». Ο νομικός Τζόσουα Σνελ, ειδικός σε ομοσπονδιακές συμβάσεις, σημείωσε ότι «η έλλειψη διαφάνειας γεννά εύλογα ερωτήματα για το πώς ο στρατός ανέθεσε ένα τόσο σύνθετο έργο σε εταιρεία χωρίς ιστοσελίδα ή αποδεδειγμένες δυνατότητες».

Ο πρόεδρος της Acquisition Logistics, Κεν Γουάγκνερ, δεν απάντησε σε τηλεφωνήματα ή email του Associated Press, ενώ στην κατοικία που δηλώνεται ως έδρα της εταιρείας δεν βρέθηκε κανείς.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ενέκρινε τη χρήση του Fort Bliss για το νέο κέντρο, ενώ σχεδιάζονται και άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις. Εκπρόσωπος του στρατού αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες, επικαλούμενος εκκρεμείς νομικές διαδικασίες. Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας απάντησε μόλις μετά τη δημοσίευση του θέματος, δηλώνοντας ότι «υπό την ηγεσία του προέδρου Τραμπ, εργαζόμαστε με ταχύτητα για μαζικές απελάσεις», προσθέτοντας ότι το κέντρο θα διαθέτει νομική υποστήριξη, βιβλιοθήκη, ιατρικές υπηρεσίες και χώρους ψυχαγωγίας.

Ανησυχία για τις συνθήκες στο νέο κέντρο κράτησης μεταναστών

Το στρατόπεδο, που ονομάστηκε Camp East Montana, ανεγείρεται στην έρημο Τσιουάουα, όπου οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40°C. Το οικόπεδο 24 εκταρίων βρίσκεται κοντά στα σύνορα με το Μεξικό και το αεροδρόμιο του Ελ Πάσο, βασικό κόμβο για πτήσεις απέλασης.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν τρεις τεράστιες λευκές σκηνές μήκους 250 μέτρων και αρκετά μικρότερα κτίρια γύρω τους. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει 1.000 κλίνες με χρηματοδότηση 232 εκατ. δολαρίων από τον στρατό.

Οργανώσεις για τα δικαιώματα των μεταναστών θυμίζουν ότι στο Fort Bliss και σε άλλες στρατιωτικές βάσεις είχαν κρατηθεί Ιάπωνες Αμερικανοί κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. «Όλες οι εγκαταστάσεις κράτησης έχουν κακές συνθήκες, αλλά οι στρατιωτικές βάσεις είναι ακόμη πιο απρόσιτες για οικογένειες και δικηγόρους, άρα πιο επιρρεπείς σε κακομεταχείριση», δήλωσε η Σεταρέ Γκαντεχαρί από την οργάνωση Detention Watch.

Φωτ: Associated Press

Η προκήρυξη προβλέπει ότι ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος όχι μόνο για την κατασκευή αλλά και για τη λειτουργία του κέντρου, από την ασφάλεια μέχρι την ιατρική περίθαλψη. Προβλέπει επίσης αυστηρή μυστικότητα, με την υποχρέωση η εταιρεία να παραπέμπει κάθε ερώτημα από βουλευτές ή δημοσιογράφους αποκλειστικά στην υπηρεσία ICE.

Η διαδικασία περιορίστηκε σε μικρές εταιρείες που είχαν ειδικό καθεστώς προτεραιότητας στους διαγωνισμούς, όπως επιχειρήσεις που ανήκουν σε βετεράνους ή σε μέλη μειονοτικών ομάδων. Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσεται και η Acquisition Logistics. Ανταγωνιστής από το Τέξας, η Gemini Tech Services, υπέβαλε ένσταση υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία δεν διαθέτει εμπειρία ή τις κατάλληλες υποδομές. Το Γραφείο Λογοδοσίας του Κογκρέσου αναμένεται να αποφανθεί τον Νοέμβριο, ενώ εκκρεμεί και ξεχωριστή προσφυγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Νομικοί που παρακολουθούν την υπόθεση εκτιμούν ότι η Acquisition Logistics πιθανόν να έχει συνάψει συνεργασία με μεγαλύτερο και πιο έμπειρο εργολάβο, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου. Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στους δύο μεγαλύτερους ιδιώτες διαχειριστές σωφρονιστικών εγκαταστάσεων στις ΗΠΑ, την Geo Group και την CoreCivic, που εδώ και χρόνια συνεργάζονται με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για τη λειτουργία κέντρων κράτησης. Ο πρόεδρος της Geo Group, Τζορτζ Ζόλι, ανέφερε σε τηλεδιάσκεψη με επενδυτές ότι η εταιρεία του έχει συνάψει συνεργασία με «έναν καθιερωμένο εργολάβο του Πενταγώνου», χωρίς όμως να αποκαλύψει ποιον. Αντίθετα, η CoreCivic εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία διέψευσε οποιαδήποτε σχέση με την Acquisition Logistics.

Με πληροφορίες από Associated Press