Πελέ: Η μουσική του καριέρα- Τα τραγούδια και οι συνεργασίες του

Ο πλανήτης θρηνεί την απώλεια του «βασιλιά του ποδοσφαίρου» Πελέ, ο οποίος πέθανε χθες σε ηλικία 82 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Η κληρονομιά του όμως ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του 20ου αιώνα θα μείνει αναλλοίωτη. Ο Πελέ όμως δεν ήταν μόνο αυτό. Ασχολήθηκε και με τη μουσική ενώ έπαιξε και στην ταινία η «Μεγάλη Aπόδραση των 11» του Τζον Χιούστον το 1981 δίπλα στους Μάικλ Κέιν και Σιλβέστερ Σταλόνε.

Ο Πελέ έπαιζε κιθάρα και τραγούδησε ενώ συνέθεσε και την πρωτότυπη μουσική για το ομώνυμο ντοκιμαντέρ του 1977 για τη ζωή του.

Αργότερα, κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ «Pelé Ginga» το 2006, στο οποίο συμμετείχαν ο σταρ της σάμπα, Rappin' Hood και οι θρύλοι των Tropicália, Gilberto Gil και Elis Regina.

Μια δεκαετία αργότερα, ηχογράφησε το σινγκλ «Esperança» σηματοδοτώντας την έναρξη των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2016 στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Το 2020, συνεργάστηκε με τον Rodrigo y Gabriela για να κυκλοφορήσει ένα κομμάτι με τίτλο «Acredita No Véio (Listen To The Old Man)».

Ο Βραζιλιάνος θρύλος ανέλαβε τα φωνητικά με τον αριστοτεχνική της κιθάρας σε ένα μοναδικό ντουέτο.