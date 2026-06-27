Πεκίνο: Αεροσκάφος έπεσε σε ουρανοξύστη - Νεκρός ο πιλότος και 13 οι τραυματίες

Η συντριβή ενός μικρού αεροσκάφους στο ψηλότερο κτίριο του Πεκίνου την Παρασκευή είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του πιλότου και τον τραυματισμό 13 ατόμων που δεν επέβαιναν στο αεροσκάφος, όπως ανακοίνωσε η τοπική κυβέρνηση μετά από αυτό το ασυνήθιστο ατύχημα για την κινεζική πρωτεύουσα.

Οι τραυματίες λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη και οι αρχές διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό, ανέφερε η κυβέρνηση της περιφέρειας Τσαογιάνγκ σε δήλωση που εξέδωσε το Σάββατο.

Πεκίνο: Συντριβή αεροσκάφους σε ουρανοξύστη

«Ένα μονοκινητήριο, διθέσιο ελαφρύ αεροσκάφος συγκρούστηκε με έναν ουρανοξύστη ενώ πετούσε κοντά στον ανατολικό τρίτο περιφερειακό δρόμο στην Τσαογιάνγκ, στις 5:55 μ.μ. στις 26 Ιουνίου», ανέφερε η δήλωση, η οποία δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Στο αεροσκάφος βρισκόταν μόνο ένα άτομο, ο πιλότος, ο οποίος έχασε τη ζωή του», πρόσθεσε η δήλωση, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την πιθανή αιτία της συντριβής.

Η ζημιά στην πρόσοψη του ουρανοξύστη φαίνεται να περιορίζεται σε μια τρύπα που προκλήθηκε από την απώλεια δύο μεγάλων γυάλινων πάνελ. Το κενό είχε προσωρινά καλυφθεί με σανίδες μέχρι το Σάββατο.

Το περιστατικό αυτό έρχεται σε συνέχεια της απαγόρευσης που επέβαλε το Πεκίνο από τον Μάιο σχετικά με την αγορά, την ενοικίαση ή την πτήση drone χωρίς άδεια, λόγω ανησυχιών για τη δημόσια ασφάλεια.

Η τελευταία αεροπορική συντριβή στο Πεκίνο σημειώθηκε το 2022, όταν ένα τουριστικό ελικόπτερο συνετρίβη κατά τη διάρκεια πτήσης μεταξύ των περιοχών Τσανγκπίνγκ και Φανγκσάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι δύο πιλότοι που επέβαιναν σε αυτό.

Με πληροφορίες από Reuters

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