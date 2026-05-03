Πειρατές κατέλαβαν δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Άντεν – Νέα αύξηση των επιθέσεων

Σομαλοί πειρατές κατέλαβαν δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Άντεν, στα ανοικτά της Υεμένη, σε ένα ακόμη περιστατικό που ενισχύει τις ενδείξεις για αναζωπύρωση της πειρατείας στην περιοχή.

Σύμφωνα με το BBC, η υεμενική ακτοφυλακή ανακοίνωσε ότι το δεξαμενόπλοιο MT Eureka έχει καταληφθεί από πειρατές και κατευθύνεται προς τη Σομαλία. Πηγές ασφαλείας ανέφεραν ότι το πλοίο καταλήφθηκε στον Κόλπο του Άντεν, κοντά στο λιμάνι Κάνα.

Οι πειρατές φέρεται να ξεκίνησαν από απομακρυσμένη παράκτια περιοχή κοντά στην πόλη Καντάλα, στη βορειοανατολική Σομαλία, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους της ημιαυτόνομης περιοχής Πούντλαντ που μίλησαν στο BBC.

Το MT Eureka, που έπλεε υπό σημαία του Τόγκο, καταλήφθηκε από ένοπλους νωρίς το πρωί της Κυριακής, γύρω στις 05:00 τοπική ώρα, όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Παραμένει στην περιοχή μεταξύ Υεμένης και Σομαλίας και εκτιμάται ότι θα κατευθυνθεί προς σομαλικά ύδατα για να αγκυροβολήσει.

Πρόκειται για τη δεύτερη κατάληψη δεξαμενόπλοιου μέσα σε διάστημα δέκα ημερών, μετά την κατάληψη του πλοίου Honor 25 στις 22 Απριλίου. Το πλοίο μετέφερε περίπου 18.500 βαρέλια πετρελαίοςυ με προορισμό το Μογκαντίσου.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, ο οργανισμός United Kingdom Maritime Trade Operations ανέφερε ότι ένοπλοι σε μικρό σκάφος προσέγγισαν φορτηγό πλοίο κοντά στην πόλη Αλ-Μουκάλα της Υεμένης. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι δράστες είχαν αποπλεύσει από παράκτια περιοχή κοντά στην αλιευτική πόλη Κααλούλα, περίπου 200 χιλιόμετρα από το σημείο όπου καταλήφθηκε το MT Eureka.

Τα δύο περιστατικά καταγράφονται σε μικρό χρονικό διάστημα και υποδηλώνουν διεύρυνση της πειρατικής δραστηριότητας κατά μήκος των ακτών της Σομαλίας, οι οποίες εκτείνονται σε περισσότερα από 3.300 χιλιόμετρα.

Η σημερινή κατάληψη αποτελεί το τέταρτο επιτυχημένο περιστατικό πειρατείας μέσα σε δύο εβδομάδες. Μέχρι στιγμής, ούτε οι σομαλικές αρχές ούτε η ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή EUNAVFOR έχουν προχωρήσει σε επίσημες δηλώσεις.

Η πειρατεία στη Σομαλία, η οποία είχε μειωθεί σημαντικά μετά το 2011, παρουσιάζει εκ νέου αύξηση από τα τέλη του 2023. Σύμφωνα με αξιωματούχους ασφαλείας που μίλησαν στο BBC, η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι σε πλοία στον Κόλπο του Άντεν και την Ερυθρά Θάλασσα, οι οποίες έχουν μετατοπίσει την προσοχή των διεθνών ναυτικών δυνάμεων.

«Η κατάσταση είναι πολύ πιο σοβαρή απ’ ό,τι φαίνεται. Υπάρχει αυξημένη κινητικότητα ένοπλων ομάδων σε όλη την ακτογραμμή», δήλωσε αξιωματούχος της Πούντλαντ στο BBC.

Με πληροφορίες από BBC