Πειρατές επιτέθηκαν σε ελληνόκτητο τάνκερ ανοικτά της Σομαλίας - Πέντε Έλληνες στο πλήρωμα

Πειρατές επιτέθηκαν την Πέμπτη στο ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο «Hellas Aphrodite», ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, σε μία από τις σοβαρότερες επιθέσεις στην περιοχή τον τελευταίο χρόνο.

Το πλοίο, με σημαία Μάλτας, μετέφερε φορτίο βενζίνης από τη Σίκα της Ινδίας προς το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής, όταν δέχθηκε επίθεση από ενόπλους που χρησιμοποίησαν πολυβόλα και ρουκέτες RPG.

Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία Latsco Marine Management Inc., και τα 24 μέλη του πληρώματος –ανάμεσά τους πέντε Έλληνες ναυτικοί– είναι ασφαλή και βρίσκονται εντός του πλοίου, το οποίο έχει σταματήσει την πορεία του περίπου 550 ναυτικά μίλια ανοικτά της Σομαλίας.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία ανέφερε ότι «η Latsco Marine Management Inc. έχει ενεργοποιήσει την ομάδα έκτακτης ανάγκης και συντονίζεται με τις αρμόδιες αρχές για να διασφαλίσει τη συνεχή ασφάλεια και ευημερία του πληρώματος». Για λόγους ασφαλείας, δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Περιγραφή της επίθεσης στο ελληνόκτητο πλοίο

Το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανέφερε ότι «ένα μικρό σκάφος προσέγγισε την πρύμνη του “Hellas Aphrodite” και άνοιξε πυρ με ελαφρά όπλα και RPG». Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «μη εξουσιοδοτημένα άτομα επιβιβάστηκαν στο πλοίο» στη θέση 02°05’ Β, 057°10’ Α, περίπου 560 ναυτικά μίλια από το λιμάνι Εϊλ της Σομαλίας.

Κατά την επίθεση, το πλήρωμα κλείστηκε στο «citadel», το προστατευμένο τμήμα ασφαλείας του πλοίου, ενώ το δεξαμενόπλοιο φέρεται να μην είχε οπλισμένη φρουρά ασφαλείας.

Η ευρωπαϊκή επιχείρηση Operation Atalanta, που δραστηριοποιείται στην περιοχή για την καταπολέμηση της πειρατείας, ανέφερε ότι είχε «μέσο σε κοντινή απόσταση» και ότι «πλησιάζει για να λάβει τα απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισης του περιστατικού».

Σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακής Πληροφόρησης και Επαγρύπνησης της Γαλλίας (MICA), πρόκειται για «μια άνευ προηγουμένου σειρά επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων» από τον Μάιο του 2024, όταν είχε καταληφθεί το πλοίο MV Basilisk. «Οι πειρατές είναι ευέλικτοι, αποφασισμένοι και διαθέτουν επιχειρησιακή εμβέλεια», προειδοποιεί η υπηρεσία.

Η πρόσφατη δραστηριότητα των πειρατών αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στην αποσταθεροποίηση που προκαλεί η κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα, λόγω των επιθέσεων των ανταρτών Χούθι στο πλαίσιο του πολέμου στη Γάζα. Σύμφωνα με το Διεθνές Ναυτιλιακό Γραφείο, το 2024 καταγράφηκαν επτά περιστατικά πειρατείας ανοιχτά της Σομαλίας, ενώ φέτος έχουν ήδη σημειωθεί πολλαπλές επιθέσεις σε αλιευτικά σκάφη.

Διεθνής ανησυχία για το ελληνόκτητο πλοίο

Η κατάληψη του «Hellas Aphrodite» είναι το πρώτο επιβεβαιωμένο περιστατικό απαγωγής εμπορικού πλοίου στα ανοικτά της Σομαλίας εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία στη ναυτιλιακή κοινότητα.

Η εταιρεία ασφάλειας Ambrey ανέφερε ότι οι δράστες πιθανότατα χρησιμοποίησαν ένα ιρανικό αλιευτικό σκάφος ως «μητρικό πλοίο» για την επίθεση, προσθέτοντας ότι το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει την κατάληψη του συγκεκριμένου σκάφους.

Η πειρατεία στα ανοιχτά της Σομαλίας είχε κορυφωθεί το 2011, με 237 επιθέσεις και οικονομικό κόστος περίπου 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παγκόσμιο επίπεδο. Έκτοτε, τα περιστατικά είχαν μειωθεί χάρη στις διεθνείς ναυτικές περιπολίες και στη σταθεροποίηση της κυβέρνησης στο Μογκαντίσου.

Η νέα επίθεση όμως δείχνει ότι η απειλή επανέρχεται, καθώς τα πειρατικά δίκτυα εκμεταλλεύονται το κενό ασφαλείας στην περιοχή του Κέρατος της Αφρικής.

Με πληροφορίες από Associated Press