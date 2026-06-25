Πέδρο Σάντσεθ: Το Κογκρέσο τον καλεί να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης

Το ισπανικό Κογκρέσο ενέκρινε την Πέμπτη (25/6), με τις ψήφους του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP), του ακροδεξιού Vox και της καταλανικής παράταξης Junts, πρόταση που καλεί τον Ισπανό πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από το κοινοβούλιο, στον απόηχο των υποθέσεων διαφθοράς.

Η πρόταση εγκρίθηκε με 177 ψήφους υπέρ, 171 κατά και μία αποχή. Αν και δεν δεσμεύει νομικά τον Πέδρο Σάντσεθ, αυξάνει την πολιτική πίεση προς την κυβέρνησή του, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές καταγγελίες διαφθοράς.

Η πρωτοβουλία του ισπανικού Λαϊκού Κόμματος επικαλείται τις έρευνες, που βρίσκονται σε εξέλιξη και την καταδίκη του πρώην υπουργού Μεταφορών Χοσέ Λουίς Άβαλος σε 24 χρόνια φυλάκισης, υποστηρίζοντας ότι ο Πέδρο Σάντσεθ οφείλει είτε να ζητήσει ανανέωση της εμπιστοσύνης της Βουλής είτε να παραιτηθεί αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη.

El Congreso exige a Sánchez someterse a una cuestión de confianza con los votos de PP, Vox y Junts https://t.co/YALuPhk5Pr — La Nueva España (@lanuevaespana) June 25, 2026

Πέδρο Σάντσεθ: Ο ρόλος του κόμματος Πουτζδεμόν

Καθοριστική αποδείχθηκε η στάση της Junts, του κόμματος του Κάρλες Πουτζδεμόν. Μέχρι την τελευταία στιγμή δεν είχε ξεκαθαρίσει τη θέση του, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία επαφή από την κυβέρνηση Σάντσεθ για διαπραγμάτευση του κρατικού προϋπολογισμού.

Αρχικά, το PP επιδίωκε να τεθεί προς ψήφιση πρόταση υπέρ της προκήρυξης πρόωρων εκλογών. Ωστόσο, μετά την άρνηση των Σοσιαλιστών και της αριστερής συμμαχίας, Sumar, το τελικό κείμενο περιορίστηκε σε έκκληση προς τον Σάντσεθ να εξετάσει το ενδεχόμενο να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης. Η διατύπωση είναι ουσιαστικά ίδια με πρόταση που είχε καταθέσει η ίδια η Junts τον Φεβρουάριο του 2025.

Στο κείμενο της πρότασης αναφέρεται επίσης ότι «η συσσώρευση ερευνών για υποθέσεις διαφθοράς, που αφορούν πολιτικά πρόσωπα διορισμένα και άμεσα υποστηριζόμενα από τον πρόεδρο Πέδρο Σάντσεθ, απαιτεί την ανάληψη πολιτικής ευθύνης μέσω της παραίτησής του».

Την ίδια ώρα, η Junts παρακολουθεί στενά τις δικαστικές εξελίξεις που αφορούν τον Κάρλες Πουτζδεμόν. Στις 16 Ιουλίου το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να αποφανθεί για τον νόμο περί αμνηστίας, εξετάζοντας αν οι δαπάνες που συνδέονται με την καταλανική διαδικασία ανεξαρτησίας επηρέασαν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά πόσο η αμνήστευση αδικημάτων που σχετίζονται με την τρομοκρατία συνάδει με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Η απόφαση αυτή αναμένεται να επηρεάσει και τη μετέπειτα κρίση του Ισπανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου επί της προσφυγής του Πουτζδεμόν κατά της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου να μην του χορηγήσει αμνηστία για το αδίκημα της υπεξαίρεσης δημόσιων πόρων. Σύμφωνα με πηγές της Junts, η συγκεκριμένη εξέλιξη μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την πιθανή επιστροφή του πρώην Καταλανού ηγέτη στην Ισπανία.

Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας, Χοσέ Λουίς Ροδρίγκεθ Θαπατέρο, ζήτησε από το ισπανικό Εθνικό Δικαστήριο να κηρύξει «απολύτως άκυρη» την έρευνα για την υπόθεση της αεροπορικής εταιρείας Plus Ultra. Σε νέο υπόμνημά του υποστηρίζει ότι παραβιάστηκαν το δικαίωμά του σε δίκαιη δίκη και το τεκμήριο αθωότητας, ενώ κάνει λόγο για χρήση αποδεικτικών στοιχείων που αποκτήθηκαν παράνομα, κατά παράβαση του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, της προστασίας προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με πληροφορίες από El Pais

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