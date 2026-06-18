Πέδρο Σάντσεθ: Ανοιχτός σε εκλογές στην Ισπανία εάν απορριφθεί ο προϋπολογισμός

Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ στην Ισπανία εξετάζει το ενδεχόμενο προκήρυξης εκλογών, σε περίπτωση που δεν εξασφαλίσει την πλειοψηφία που απαιτείται στη Βουλή για την έγκριση του προϋπολογισμού του 2027.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας ABC, ο Πέδρο Σάντσεθ και η κυβέρνησή του εμφανίζονται ανοικτοί στο ενδεχόμενο προκήρυξης πρόωρων εκλογών εάν ο προϋπολογισμός δεν εγκριθεί από το κοινοβούλιο.

Πρόκειται, όπως μεταδίδουν σχετικά τα ίδια μέσα, για τον μοναδικό προϋπολογισμό, που θα καταρτιστεί κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας.

Sánchez no cierra la puerta a adelantar elecciones si no se aprueban los presupuestos.https://t.co/YnoSx5ImzW — EFE Noticias (@EFEnoticias) June 18, 2026

Πέδρο Σάντσεθ: Δεν διαθέται την απαραίτητη στήριξη για τον προϋπολογισμό

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η κυβέρνηση των Σοσιαλιστών της Ισπανίας, δεν διαθέτει σήμερα την απαραίτητη κοινοβουλευτική στήριξη, για να περάσει τα συγκεκριμένα μέτρα και ότι πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του Σάντσεθ τον ενθαρρύνουν να αξιοποιήσει μια πιθανή καταψήφιση ως πολιτική αφορμή για προσφυγή στις κάλπες.

Η ABC σημειώνει επίσης ότι σε τμήμα του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE) ο προϋπολογισμός αντιμετωπίζεται ως πιθανό πολιτικό εργαλείο που θα μπορούσε να δικαιολογήσει την προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό του 2026, κινείται σε τρεις βασικούς άξονες. Πιο συγκεκριμένα, στη μείωση του ελλείμματος, στη στήριξη της οικονομίας απέναντι στην ενεργειακή κρίση και στη συνέχιση των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά ταμεία.

Τα σημαντικότερα σημεία είναι, στόχος για το δημοσιονομικό έλλειμμα να φτάσει περίπου το 2,1%-2,4% του ΑΕΠ, χαμηλότερο από τα προηγούμενα χρόνια, να αυξηθεί το ανώτατο όριο κρατικών δαπανών κατά 8,5%, με τον προϋπολογισμό να ξεπερνά τα 216 δισ. ευρώ μαζί με τα ευρωπαϊκά κονδύλια, να διατηρηθούν οι φορολογικές ελαφρύνσεις σε καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο λόγω των επιπτώσεων της κρίσης στη Μέση Ανατολή και της ανόδου των τιμών ενέργειας.

Παράλληλα, προβλέπει πρόσθετη στήριξη σε αγρότες, μεταφορικές επιχειρήσεις, ενεργοβόρες βιομηχανίες και ευάλωτα νοικοκυριά, συνέχιση της απορρόφησης των ευρωπαϊκών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, με επενδύσεις σε ψηφιοποίηση, υποδομές, πράσινη μετάβαση και τεχνητή νοημοσύνη και αύξηση αμυντικών δαπανών, αλλά και συνέχιση της χρηματοδότησης του κοινωνικού κράτους και των συντάξεων.

Στόχος να πέσει το δημόσιο χρέος κάτω από το 100% του ΑΕΠ τα επόμενα χρόνια.

Με πληροφορίες από ABC Espana

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