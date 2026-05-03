Πέδρο Σάντσεθ: Αναγκαστική προσγείωση στην Τουρκία λόγω τεχνικού ζητήματος στο αεροσκάφος του

Αναγκαστική προσγείωση στην Άγκυρα της Τουρκίας πραγματοποίησε την Κυριακή (3/5) το αεροσκάφος που μετέφερε τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ.

Σύμφωνα με πληροφορίες τουρκικών ενημέρωσης, που επικαλούνται την ισπανική γενική γραμματεία ενημέρωσης, το πρωθυπουργικό αεροσκάφος του Πέδρο Σάντσεθ εμφάνισε τεχνικό πρόβλημα.

Ο Σάντσεθ βρισκόταν καθ’ οδόν προς το Γιερεβάν της Αρμενίας, όπου πρόκειται να συμμετάσχει στην 8η Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Όπως έγινε γνωστό από την ισπανική υπηρεσία επικοινωνίας, το πρόβλημα χαρακτηρίστηκε «απρόβλεπτο», με αποτέλεσμα το κυβερνητικό αεροσκάφος να προσγειωθεί εκτάκτως στην τουρκική πρωτεύουσα.

Η ισπανική αποστολή αναμένεται να διανυκτερεύσει στην Άγκυρα και να συνεχίσει το ταξίδι της προς την πρωτεύουσα της Αρμενίας μόλις αποκατασταθεί το ζήτημα, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει μικρή καθυστέρηση στο πρόγραμμά της.

Πέδρο Σάντσεθ: Τι αναμένεται στη Σύνοδο στο Γιερεβάν

Η Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, που φιλοξενείται φέτος στο Γιερεβάν, συγκεντρώνει δεκάδες ηγέτες από ευρωπαϊκές χώρες, με βασικό στόχο τον συντονισμό σε κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας, ενέργειας και γεωπολιτικής σταθερότητας.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις του στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, η συνεχιζόμενη ένταση γύρω από το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ, η στήριξη προς την Ουκρανία και η ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία και η διαχείριση μεταναστευτικών ροών και η προστασία των εξωτερικών συνόρων.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία έχει η επιλογή της Αρμενίας ως τόπου διεξαγωγής, καθώς η περιοχή του Νοτίου Καυκάσου παραμένει γεωπολιτικά ευαίσθητη, με ανοιχτά ζητήματα ασφάλειας και ισορροπιών.

Με πληροφορίες από Hurriyet