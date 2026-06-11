Πάτρικ Μπρουέλ: Παραπέμπεται για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις

Ο Γάλλος τραγουδιστής και ηθοποιός Πάτρικ Μπρουέλ, παραπέμφθηκε επισήμως για βιασμό, απόπειρα βιασμού, σεξουαλική επίθεση και σεξουαλική παρενόχληση, έπειτα από καταγγελίες τεσσάρων γυναικών.

Σύμφωνα με τη Le Monde, ο Πάτρικ Μπρουέλ τέθηκε επίσης σε καθεστώς «υποβοηθούμενου μάρτυρα» σε άλλες τέσσερις υποθέσεις. Παράλληλα, μία υπόθεση βιασμού που αφορούσε περιστατικό του 2000 στη Γκρενόμπλ κρίθηκε παραγεγραμμένη.

Μετά από 48 ώρες κράτησης, ο Μπρουέλ οδηγήθηκε ενώπιον τεσσάρων ανακριτών, οι οποίοι αποφάσισαν την απαγγελία κατηγοριών και την υπαγωγή του στο καθεστώς του υποβοηθούμενου μάρτυρα για ορισμένες από τις υποθέσεις.

French singer and actor Patrick Bruel is in police custody over allegations by at least 13 women of rape, attempted rape and sexual assault, the prosecutor’s office in Nanterre says. He denies the allegations. https://t.co/SOkv3wH8gl — NBC News (@NBCNews) June 11, 2026

Πάτρικ Μπρουέλ: Ζητήθηκε η προφυλάκισή του

Υπενθυμίζεται πως η εισαγγελία της Ναντέρ είχε ζητήσει χθες, Τετάρτη την προφυλάκισή του, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί ενώπιον δικαστή ελευθεριών και κράτησης, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο φυλάκισης ή η επιβολή περιοριστικών όρων.

Τελικά, ο δικαστής αποφάσισε να αφεθεί ελεύθερος υπό δικαστική επιτήρηση. Μεταξύ των όρων που του επιβλήθηκαν είναι η απαγόρευση εξόδου από τη Γαλλία, η απαγόρευση επικοινωνίας με τις καταγγέλλουσες, η απαγόρευση επίσκεψης σε ινστιτούτα μασάζ, η υποχρέωση να αποδείξει ότι παρακολουθεί ψυχολογική θεραπεία, καθώς και η καταβολή εγγύησης ύψους 500.000 ευρώ.

Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει έντονα τη γαλλική κοινή γνώμη, καθώς ο Πάτρικ Μπρουέλ αποτελεί μία από τις πιο γνωστές προσωπικότητες της γαλλικής μουσικής και κινηματογραφικής σκηνής.

Με πληροφορίες από Le Monde