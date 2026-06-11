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Πάτρικ Μπρουέλ: Παραπέμπεται για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις

Ο τραγουδιστής και ηθοποιός αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος υπό δικαστική επιτήρηση

The LiFO team
The LiFO team
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Ο τραγουδιστής και ηθοποιός αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος μετά τις νέες κατηγορίες / Φωτ.: EPA
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Ο Γάλλος τραγουδιστής και ηθοποιός Πάτρικ Μπρουέλ, παραπέμφθηκε επισήμως για βιασμό, απόπειρα βιασμού, σεξουαλική επίθεση και σεξουαλική παρενόχληση, έπειτα από καταγγελίες τεσσάρων γυναικών.

Σύμφωνα με τη Le Monde, ο Πάτρικ Μπρουέλ τέθηκε επίσης σε καθεστώς «υποβοηθούμενου μάρτυρα» σε άλλες τέσσερις υποθέσεις. Παράλληλα, μία υπόθεση βιασμού που αφορούσε περιστατικό του 2000 στη Γκρενόμπλ κρίθηκε παραγεγραμμένη.

Μετά από 48 ώρες κράτησης, ο Μπρουέλ οδηγήθηκε ενώπιον τεσσάρων ανακριτών, οι οποίοι αποφάσισαν την απαγγελία κατηγοριών και την υπαγωγή του στο καθεστώς του υποβοηθούμενου μάρτυρα για ορισμένες από τις υποθέσεις.

Πάτρικ Μπρουέλ: Ζητήθηκε η προφυλάκισή του

Υπενθυμίζεται πως η εισαγγελία της Ναντέρ είχε ζητήσει χθες, Τετάρτη την προφυλάκισή του, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί ενώπιον δικαστή ελευθεριών και κράτησης, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο φυλάκισης ή η επιβολή περιοριστικών όρων.

Τελικά, ο δικαστής αποφάσισε να αφεθεί ελεύθερος υπό δικαστική επιτήρηση. Μεταξύ των όρων που του επιβλήθηκαν είναι η απαγόρευση εξόδου από τη Γαλλία, η απαγόρευση επικοινωνίας με τις καταγγέλλουσες, η απαγόρευση επίσκεψης σε ινστιτούτα μασάζ, η υποχρέωση να αποδείξει ότι παρακολουθεί ψυχολογική θεραπεία, καθώς και η καταβολή εγγύησης ύψους 500.000 ευρώ.

Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει έντονα τη γαλλική κοινή γνώμη, καθώς ο Πάτρικ Μπρουέλ αποτελεί μία από τις πιο γνωστές προσωπικότητες της γαλλικής μουσικής και κινηματογραφικής σκηνής.

Με πληροφορίες από Le Monde

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