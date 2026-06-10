Πάτρικ Μπρουέλ: Η Εισαγγελία ζητά την προφυλάκισή του και απαγγελία κατηγοριών

Η εισαγγελία της Ναντέρ ζήτησε την Τετάρτη την έναρξη δικαστικής έρευνας σε βάρος του Γάλλου τραγουδιστή και ηθοποιού, Πάτρικ Μπρουέλ, καθώς και την απαγγελία κατηγοριών για βιασμό, απόπειρα βιασμού, σεξουαλική επίθεση και σεξουαλική παρενόχληση, σε υπόθεση που αφορά συνολικά εννέα καταγγέλλουσες.

Η εισαγγελία ζήτησε, παράλληλα, ο Πάτρικ Μπρουέλ να προφυλακιστεί, με τη σχετική ανακοίνωσε να κάνει λόγο πως οι καταγγελλόμενες πράξεις φέρονται να τελέστηκαν μεταξύ 2010 και 2019.

Ειδικότερα, οι εισαγγελικές αρχές αναφέρουν ότι ζητούν την απαγγελία κατηγοριών για απόπειρα βιασμού στις Βρυξέλλες το 2010, απόπειρα βιασμού στο Νεϊγί-συρ-Σεν το 2010, βιασμό στο Ντινάρ το 2012, βιασμό στο Λιλ-συρ-λα-Σοργκ το 2015, βιασμό στο Παρίσι το 2019, σεξουαλική επίθεση στη Γκρενόμπλ το 2000, σεξουαλική επίθεση και σεξουαλική παρενόχληση στο Περπινιάν το 2019, σεξουαλική παρενόχληση στο Αζαξιό το 2019, σεξουαλική παρενόχληση στη Νιόν της Ελβετίας το 2019.

🔴 Le parquet de Nanterre a déposé une saisine directe pour obtenir le placement en détention provisoire de Patrick Bruel



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Πάτρικ Μπρουέλ: Δεν έχει ληφθεί ακόμη δικαστική απόφαση

Ο 67χρονος καλλιτέχνης τέθηκε υπό κράτηση για 48 ώρες και αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον τεσσάρων ανακριτών, οι οποίοι θα αποφασίσουν αν θα του απαγγελθούν επίσημα κατηγορίες.

Σε περίπτωση που αυτό συμβεί, στη συνέχεια θα οδηγηθεί ενώπιον δικαστή ελευθεριών και κράτησης, ο οποίος θα αποφασίσει αν θα προφυλακιστεί ή αν θα αφεθεί ελεύθερος υπό δικαστικό έλεγχο και περιοριστικούς όρους.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί δικαστική απόφαση επί της ουσίας της υπόθεσης, ενώ η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της δικαστικής διερεύνησης των καταγγελιών.

Με πληροφορίες από Le Monde