Πάτρικ Μπρουέλ: Δύο νέες καταγγελίες για βιασμό εναντίον του - Υπό κράτηση ο Γάλλος τραγουδιστής

Υπό κράτηση βρίσκεται ο Γάλλος τραγουδιστής και ηθοποιός Πάτρικ Μπρουέλ, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση από πολλές γυναίκες.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, ο Μπρουέλ τέθηκε υπό αστυνομική κράτηση τη Δευτέρα, καθώς κατατέθηκαν δύο νέες καταγγελίες εναντίον του για βιασμό.

Ο 67χρονος, που αποτέλεσε μια σημαντική προσωπικότητα της γαλλικής ποπ κουλτούρας με πολλά άλμπουμ που έχουν σημειώσει μεγάλες πωλήσεις και περισσότερες από 40 εμφανίσεις στον κινηματογράφο, ανακρίνεται σχετικά με 13 θύματα, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εισαγγελία του Ναντέρ, προάστιο στα δυτικά του Παρισιού.

Πάτρικ Μπρουέλ: Για τι κατηγορείται

Τρεις γυναίκες κατηγόρησαν τον Μπριέλ για σεξουαλική επίθεση και απόπειρα βιασμού το 1997, το 2000 και το 2001, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ενώ παράλληλα ερευνώνται και καταγγελίες άλλων θυμάτων για σεξουαλικές επιθέσεις, παρενόχληση και βιασμούς.

Ο Μπριέλ βρίσκεται επίσης αντιμέτωπος με δύο νέες καταγγελίες για βιασμό, οι οποίες κατατέθηκαν στις 27 Μαΐου και στις 3 Ιουνίου, όπως δήλωσε τη Δευτέρα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο δικηγόρος των καταγγελλουσών.

Η αστυνομία μπορεί να τον κρατήσει για ανάκριση έως και 48 ώρες. Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες και οι δικηγόροι του ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι θα «απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις των ερευνητών και θα προσκομίσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να αποδείξει την αθωότητά του».

Ο Μπριέλ έχει ακυρώσει το μεγαλύτερο μέρος της προγραμματισμένης περιοδείας του, η οποία επρόκειτο να ξεκινήσει αυτόν τον μήνα στο Παρίσι.

La garde à vue de Patrick Bruel prolongée de 24 heures pic.twitter.com/eMOicUYZsq — BFM (@BFMTV) June 9, 2026

Με πληροφορίες από The Guardian