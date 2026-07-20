Πατέρας για τέταρτη φορά ο Τζέι Ντι Βανς

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ανακοίνωσε τη γέννηση του τέταρτου παιδιού του, ενός αγοριού με το όνομα Άλεκ Νιλ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Η Ούσα είναι χαρούμενη και υγιής και τα παιδιά μας είναι πανευτυχή που γνωρίζουν τον μικρό τους αδερφό", δήλωσε ο 41χρονος Βανς σε κοινό μήνυμα με τη 40χρονη σύζυγό του.

Το ζευγάρι έχει ήδη τρία παιδιά, δύο αγόρια και ένα κορίτσι, όλα κάτω των δέκα ετών.

Η γέννηση του Άλεκ αποτελεί την πρώτη περίπτωση στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ κατά την οποία η δεύτερη κυρία της χώρας γέννησε ενώ ο σύζυγός της ασκούσε τα καθήκοντά του.

Φυσικά, ο Λευκός Οίκος έδωσε συγχαρητήρια στο ζευγάρι για τη γέννηση του παιδιού τους.

«Συγχαρητήρια στον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βάνς Vance και στη Δεύτερη Κυρία Ούσα Βανς για τη γέννηση του τέταρτου παιδιού τους!», ανέφερε η σχετική ανάρτηση στο X.

Congratulations to Vice President JD Vance and Second Lady Usha Vance on the birth of their fourth child! 💙🇺🇸 https://t.co/2C4BkUOAi5 — The White House (@WhiteHouse) July 19, 2026

Με πληροφορίες από New York Times