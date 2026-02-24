Πάσχα 2026: Πέντε οικονομικοί και κοντινοί προορισμοί από την Τουρκία έως την Πολωνία

Αν ψάχνετε προορισμούς στο εξωτερικό για τις διακοπές του Πάσχα, αλλά ταυτόχρονα δεν θέλετε να αδειάσει η τσέπη σας, είναι ώρα να αφήσετε στην άκρη τις δημοφιλείς τοποθεσίες και να κοιτάξετε πιο μακριά.

Νέα έρευνα από την Which? Travel, (σ.σ. βρετανικός οργανισμός καταναλωτών που παρέχει ανεξάρτητες αξιολογήσεις, έρευνες και συμβουλές για προϊόντα και υπηρεσίες), έδειξε ότι το Παρίσι, η Ρώμη και η Βενετία είναι τα πιο ακριβά city breaks στην Ευρώπη.

Ωστόσο, προορισμοί στην Τουρκία, την Πολωνία και την Πορτογαλία είναι πολύ πιο οικονομικά προσιτοί ενώ προσφέρουν και δελεαστικές θερμοκρασίες.

Νο1 φτηνή απόδραση η Τουρκία

Για την κατάταξη, η Which? Travel συνέκρινε τις τιμές περισσότερων από 3.000 πακέτων διακοπών από δύο από τους μεγαλύτερους tour operators του Ηνωμένου Βασιλείου – Jet2holidays και easyJet Holidays.

Με λίγο παραπάνω από το ένα τρίτο του κόστους που θα απαιτούσε ένα ταξίδι στο Παρίσι για το Πάσχα, οι ταξιδιώτες μπορούν να απολαύσουν μια παραθαλάσσια απόδραση στην πόλη Μαρμαρίς.

Η παραθεριστική πόλη κοστίζει κατά μέσο όρο (€679) ανά άτομο για επταήμερες διακοπές συμπεριλαμβανομένων και των πτήσεων.

Η πόλη απολαμβάνει εννέα ώρες ηλιοφάνειας την ημέρα και μέγιστες θερμοκρασίες 20°C τον Απρίλιο. Παράλληλα προσφέρει πληθώρα κέντρων διασκέδασης κατά μήκος του λιμανιού.

Οι λάτρεις της περιπέτειας μπορούν να εξερευνήσουν τα γύρω πευκόφυτα βουνά για πεζοπορία ή να κάνουν καταδύσεις για να δουν από χταπόδια έως αρχαία κομμάτια αμφορέων.

Πολωνία, Πορτογαλία και Ισπανία

Ο δεύτερος πιο φθηνός προορισμός ήταν η Κρακοβία, με μέσο κόστος €718 ανά άτομο.

Ο προορισμός που περιλαμβάνεται στον κατάλογο της UNESCO ήταν το αγαπημένο city break των μελών της Which? για το 2025, με πλήρη βαθμολογία πέντε στα πέντε αστέρια για καταλύματα, φαγητό και ποτό, και ευκολία μετακινήσεων. Ήταν επίσης η μόνη πόλη στην έρευνα που βαθμολογήθηκε με πέντε αστέρια στην επιλογή value for money.

Η Κρακοβία έλαβε επίσης τέσσερα αστέρια για τα πολιτιστικά αξιοθέατα, όπως εκδρομές σε ιστορικές τοποθεσίες όπως το ορυχείο αλατιού Wieliczka, άλλο ένα μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, το εργοστάσιο του Σίντλερ και το Μουσείο & Μνημείο Άουσβιτς-Μπίρκενάου.

Η ηλιόλουστη παραθαλάσσια πόλη Αλμπουφέιρα στην Πορτογαλία κατέλαβε την τρίτη θέση για φθηνό city break, με μέσο κόστος €729 ανά άτομο. Εκεί μπορείτε να επισκεφθείτε την παραλία Praia da Falésia, που θεωρείται μία από τις καλύτερες στον κόσμο χάρη στους κόκκινους βράχους και την εντυπωσιακή θέα.

Η λίστα ολοκληρώνεται με δύο ισπανικούς προορισμούς: Las Palmas στα Κανάρια Νησιά με κόστος €767 ανά άτομο για μία εβδομάδα και Benidorm €780/άτομο.

Με πληροφορίες από euronews.com