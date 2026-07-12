Παρίσι: Ύποπτο όχημα κοντά σε συναγωγή – Απομακρύνθηκαν προληπτικά 300 κάτοικοι

Περίπου 300 κάτοικοι απομακρύνθηκαν το βράδυ του Σαββάτου από περιοχή του Σαρσέλ, στα βόρεια προάστια του Παρισιού, όταν οι γαλλικές αρχές εντόπισαν ύποπτο όχημα κοντά σε συναγωγή. Το Σαρσέλ φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες εβραϊκές κοινότητες της Γαλλίας.

Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και έλεγξε το αυτοκίνητο, μέσα στο οποίο βρέθηκε όπλο στρατιωτικού τύπου, όπως ανακοίνωσε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές. Η παρουσία του οχήματος προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ η εκκένωση αποφασίστηκε για προληπτικούς λόγους.

Οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν σε ποιον ανήκει το αυτοκίνητο και αν το περιστατικό συνδέεται με σχεδιαζόμενη επίθεση ή άλλη εγκληματική ενέργεια. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στοιχεία για πιθανούς υπόπτους ούτε έχει διευκρινιστεί γιατί το όχημα βρισκόταν κοντά στη συναγωγή.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν υπήρχε ευρύτερος κίνδυνος για τους κατοίκους ή τον χώρο λατρείας.

Η επιχείρηση εντάσσεται στα αυξημένα μέτρα προστασίας που εφαρμόζουν οι γαλλικές αρχές γύρω από συναγωγές και άλλους ευαίσθητους χώρους.