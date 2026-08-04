Παρίσι: Ο εισαγγελέας διερευνά καταγγελίες για εκφοβισμό σε κυβερνητικά τμήματα

Ο εισαγγελέας του Παρισιού ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα για φερόμενη παρενόχληση στο χώρο εργασίας, μετά την απόπειρα αυτοκτονίας ενός υπαλλήλου σε υπηρεσία που συνδέεται με το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού, όπως αποκάλυψε ο ραδιοφωνικός σταθμός France Inter.

Ειδικότερα, ο δημόσιος ραδιοφωνικός σταθμός μετέδωσε τη Δευτέρα ότι δύο δημόσιοι υπάλληλοι σε διαφορετικές υπηρεσίες έθεσαν τέρμα στη ζωή τους τον τελευταίο χρόνο, ενώ άλλοι δύο επιχείρησαν να αυτοκτονήσουν. Ο ραδιοφωνικός σταθμός ανέφερε ότι είχαν υποβληθεί καταγγελίες για φερόμενη παρενόχληση στο χώρο εργασίας.

Σύμφωνα με τον σταθμό, τον Ιούνιο είχε υποβληθεί καταγγελία από εκπρόσωπο του προσωπικού στον εισαγγελέα του Παρισιού σχετικά με φερόμενη παρενόχληση σε ορισμένα κυβερνητικά τμήματα. Ο εισαγγελέας έχει ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα. Σε έγγραφο που είδαν το «France Inter» και το AFP αναφερόταν ότι είχε υποβληθεί καταγγελία σύμφωνα με την οποία «φερόμενη θεσμική παρενόχληση» ενδέχεται να οδήγησε έναν υπάλληλο να επιχειρήσει να αυτοκτονήσει.

Έχουν επίσης ξεκινήσει τρεις εσωτερικές κυβερνητικές έρευνες σχετικά με συγκεκριμένες υποθέσεις και το ευρύτερο ζήτημα της ευημερίας στο χώρο εργασίας.

Η υπόθεση στο Παρίσι

Οι καταγγελίες για εκφοβισμό στο χώρο εργασίας αφορούν μια ομάδα δεκάδων κυβερνητικών υπηρεσιών και αποστολών που λειτουργούν υπό την αιγίδα των υπηρεσιών του πρωθυπουργού.

Η υπάλληλος που βρίσκεται στο επίκεντρο της προκαταρκτικής έρευνας της εισαγγελίας εργαζόταν σε μια υπηρεσία που χειριζόταν θέματα σχετικά με την αλληλογραφία του γραφείου του πρωθυπουργού, όπως μετέδωσε το France Inter.

Η δικηγόρος της γυναίκας, Κριστέλ Μάτσα, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό: «Η πελάτισσά μου είχε καταστεί [να αισθάνεται] αόρατη. Δεν καλούνταν πλέον να παρευρεθεί σε συσκέψεις, είχε διαγραφεί από τον κατάλογο του προσωπικού, αντιμετωπιζόταν σαν να μην ήταν καμία. Την χλεύαζαν και την ειρωνεύονταν σαν να επρόκειτο για εκφοβισμό στο προαύλιο του σχολείου, [ήταν] περιθωριοποιημένη».

Η δικηγόρος ανέφερε ότι οι δυσκολίες για το προσωπικό επιδεινώθηκαν λόγω της αστάθειας των κυβερνήσεων, μετά τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης από τον Εμανουέλ Μακρόν και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών τον Ιούνιο του 2024.

Κατά τη διετία από τον Ιούνιο του 2024 έως τον Ιούνιο του 2026, υπήρξαν τέσσερις πρωθυπουργοί.

Δεν υπήρξε καμία κατηγορία για παράνομη πράξη εναντίον των πρωθυπουργών.

Σε δήλωσή τους, δύο ανώτεροι αξιωματούχοι της υπηρεσίας του πρωθυπουργού εξέφρασαν τον πλήρη σεβασμό και την υποστήριξή τους προς τους συναδέλφους και τις οικογένειες μετά τις αυτοκτονίες και τις απόπειρες αυτοκτονίας. Ανέφεραν ότι η ψυχολογική ευημερία αποτελεί «σταθερή προτεραιότητα» για την υπηρεσία του πρωθυπουργού και ότι θα διεξαχθεί εξειδικευμένος έλεγχος σχετικά με την ευημερία στο χώρο εργασίας.

Μία περίπτωση απόπειρας αυτοκτονίας διερευνήθηκε και διαπιστώθηκε ότι δεν είχε σχέση με τη δημόσια υπηρεσία, ανέφεραν. Μια άλλη περίπτωση απόπειρας αυτοκτονίας αποτέλεσε αντικείμενο διοικητικής έρευνας μετά από καταγγελίες για εκφοβισμό. Όσον αφορά τις δύο περιπτώσεις θανάτου από αυτοκτονία, «οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη σε στενή συνεργασία με εκπροσώπους του προσωπικού από τα συνδικάτα», ανέφεραν.

Οι αξιωματούχοι πρόσθεσαν: «Κανένας από τους ενδιαφερόμενους δεν εργαζόταν άμεσα με τον πρωθυπουργό ή στο γραφείο του».

Με πληροφορίες από Guardian