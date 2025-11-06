Παρίσι: Λοταρία «κληρώνει» τάφους δίπλα σε Τζιμ Μόρισον και Όσκαρ Ουάϊλντ

Την ευκαιρία να ταφούν σ' ένα από τα πιο γνωστά τρία κοιμητήρια της πόλης, όπου «αναπαύονται» ονόματα της μουσικής και της λογοτεχνίας, όπως ο Τζιμ Μόρισον και ο Όσκαρ Ουάϊλντ, δίνει με μία νέα «λοταρία» η πόλη του Παρισιού.

Στόχος της πρωτοβουλίας, που έλαβε το Παρίσι, είναι διπλός: η αποκατάσταση ιστορικών ταφικών μνημείων και η παραχώρηση σπάνιων χώρων ταφής σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν ένα «κομμάτι αιωνιότητας» στα εμβληματικά νεκροταφεία της πόλης.

Τα κοιμητήρια του Παρισιού έχουν -σχεδόν- κορεστεί εδώ και δεκαετίες, με τις εκκαθαρίσεις εγκαταλελειμμένων τάφων να είναι δύσκολες λόγω των αυστηρών τοπικών κανονισμών και της γραφειοκρατίας. Ωστόσο, το Δημαρχείο αποφάσισε να προσφέρει μια εναλλακτική λύση: μέσω της λοταρίας, 30 τάφοι σε κακή κατάσταση θα παραχωρηθούν σε πολίτες που θα αναλάβουν την αποκατάστασή τους, εξασφαλίζοντας παράλληλα και το δικαίωμα ταφής τους.

Παρίσι: Ταφή δίπλα σε γνωστές προσωπικότητες

Οι 10 από τους διαθέσιμους τάφους βρίσκονται στο Περ-Λασέζ, όπου αναπαύονται ο Τζιμ Μόρισον, ο Όσκαρ Ουάϊλντ και η Εντίθ Πιαφ.

Άλλοι 10 βρίσκονται στο Μονπαρνάς, δίπλα στους Ζαν-Πολ Σαρτρ, Σιμόν ντε Μποβουάρ και Σούζαν Σόνταγκ, ενώ οι υπόλοιποι 10 στο νεκροταφείο της Μονμάρτης, όπου βρίσκονται οι τάφοι των Εμίλ Ζολά, Εντγκάρ Ντεγκά και Βάτσλαφ Νιζίνσκι.

Κάθε τάφος κοστίζει 4.000 ευρώ, ενώ ο νικητής αναλαμβάνει και τα έξοδα αποκατάστασης. Στη συνέχεια, μπορεί να τον ενοικιάσει για 10 χρόνια με 976 ευρώ, ή να εξασφαλίσει δικαίωμα ταφής επ’ αόριστον με έως 17.668 ευρώ.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων άνοιξε τη Δευτέρα και θα παραμείνει ενεργή έως τις 31 Δεκεμβρίου, με τέλος συμμετοχής 125 ευρώ. Όπως αναφέρει το Δημαρχείο, η πρωτοβουλία στοχεύει να «δώσει νέα ζωή στα ιστορικά μνημεία των κοιμητηρίων του Παρισιού».

Με πληροφορίες από BBC, CNN